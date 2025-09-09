Türkiye İzmir şehitlerini son yolculuğuna uğurladı! Acılı babanın zor anları: Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İzmir'in Balçova ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hain saldırı sonrası hayatını kaybeden şehit polislerimiz Muhsin Aydemir ve Hasan Akın son yolculuklarına uğurlandı. A Haber bölgede son durumu aktarırken şehit polis Hasan Akın babasının zor anları ise kameraya yansıdı. Acılı babanın şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdığı görüldü. Öte yandan cenaze töreninde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.
İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde pompalı tüfekle düzenlenen hain saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 27'ye çıktı.
Hayatını kaybeden şehit polislerimiz Muhsin Aydemir ve Hasan Akın için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.
Şehit polis Hasan Akın babasının zor anları ise kameraya yansıdı. Acılı babanın oğlunun cenaze namazını kıldırdığı görüldü.
1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in eşinin ise cenaze üzgün olduğu görüldü.