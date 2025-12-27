CANLI | İstanbul'da kar yağışı başladı ❄️ Meteoroloji'den 38 ile sarı ve turuncu kodlu alarm
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası giderek şiddetini artırıyor. Birçok ilde sağanak ve kar yağışı görülürken, vatandaşlar soğukların ardından “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası beklenen kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!
38 İLE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM!
Sarı Kod Verilen İller: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tunceli, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.
Turuncu Kod Verilen İller: Bingöl, Hakkari, Zonguldak, Bitlis, Bolu, Kastamonu, Muş, Van, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.
UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükselerinde yağun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
BURSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, güneydoğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla karla karışık yağmurlu, Diyarbakır ve Batman ile Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
