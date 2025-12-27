CANLI | İstanbul'da kar yağışı başladı ❄️ Meteoroloji'den 38 ile sarı ve turuncu kodlu alarm

08:37 27 Aralık 2025

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükselerinde yağun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.