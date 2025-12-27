27 Aralık 2025, Cumartesi
CANLI | İstanbul'da kar yağışı başladı ❄️ Meteoroloji'den 38 ile sarı ve turuncu kodlu alarm

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2025 08:41 Güncelleme: 27.12.2025 09:22
İstanbul’da kar yağışı başladı

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası giderek şiddetini artırıyor. Birçok ilde sağanak ve kar yağışı görülürken, vatandaşlar soğukların ardından “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası beklenen kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

CANLI ANLATIM
09:18 27 Aralık 2025

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan tahminlerden sonra İstanbul'da kar yağışı bekleniyordu. Beklenen kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı.
08:40 27 Aralık 2025

38 İLE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM!

Sarı Kod Verilen İller: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tunceli, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.

Turuncu Kod Verilen İller: Bingöl, Hakkari, Zonguldak, Bitlis, Bolu, Kastamonu, Muş, Van, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.

08:37 27 Aralık 2025

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükselerinde yağun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

08:37 27 Aralık 2025

MARMARA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

08:36 27 Aralık 2025

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

08:35 27 Aralık 2025

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

08:34 27 Aralık 2025

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

08:33 27 Aralık 2025

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı

08:32 27 Aralık 2025

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

08:31 27 Aralık 2025

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, güneydoğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

08:30 27 Aralık 2025

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla karla karışık yağmurlu, Diyarbakır ve Batman ile Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

