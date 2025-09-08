Gürsel Tekin protestoların gölgesinde konuştu: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından Gürsel Tekin’in görevlendirilmesiyle başlayan kriz büyüdü. İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Tekin’e su şişesi fırlatıldı. Yoğun protestolar altında konuşan Tekin, “İsterlerse kurşun atsınlar, CHP bizim baba ocağımız” dedi. Tekin, CHP'lilere tepki gösterirken köydeki ablasının bile tehdit edildiğini vurguladı. Öte yandan CHP'nin 1,5 yıldır süren sorun nedeniyle mahkemelere düştüğünü söyleyen Tekin "Şikayet edenler de beni önerenler de CHP'li" ifadelerini kullandı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'yi de eleştiren Tekin "Ne oldu da beş dakika da 'Gürsel Tekin'in 300 dairesi, 15 istasyonu bilmem ne çıktı' diye haber yapıyorsunuz? Bu mu televizyonculuk?" dedi.
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve sonrasında Gürsel Tekin'in görevlendirilmesiyle başlayan kriz giderek büyüyor. Tüm dikkatler CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çevrilirken, bina önünde açıklama yapan Gürsel Tekin'e bir kişi tarafından su şişesi fırlatıldı.
Tekin yoğun protestoların altında şu ifadeleri kullandı:
"İSTERLERSE KURŞUN ATSINLAR"
Her türlü sorularınıza cevap verilecektir. Biz son derece rahatız. Su iyidir berekettir. Neden şemsiyeyle korunacağım. Biz babamızın evinde hiçbir şeyle korunmayız. Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta Şişli'de. Ben ve arkadaşlarım tüm temasları kurduk. Bizim görevimiz gerek delegenin gerekse de il yöneticilerimizin uğradığı haksızlığı bertaraf etmektir. 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen dedik ki baba ocağına el ele kol kola gidelim dedik. Sorun değil isterse kurşun atsınlar. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu biliyorum.
"CHP BİZİM BABA OCAĞIMIZ"
Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız partimizin uğradığı mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi için tüm çabayı sarf edeceğiz. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hiçbir arkadaşımızı parti içinde ayrıştırmadık. Arkadaşlarımızın bu heyecanını Şişli'de Esenyurt'ta kayyum gelince görmek isterdim. Orası bizim baba ocağımız. İlk günden itibaren biz 6-7 gün önce de girebilirdik. Sorunları çözelim anlayışı içinde olduk.
"ÖZEL NE ZAMAN İSTERSE KONUŞURUZ"
Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Biz partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çabalarımız olacak. Sabırla sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Biz çok ciddi gayret sarf edeceğiz. İl Başkanımız Sayın Özgür Özel ne zaman isterse konuşur ve çözeriz. Basının bir kesimi Allah iftiradan korusun olmayan lafları olmuş gibi yaymanın ne kadar aşağılık bir şey olduğunun altını çizmek istiyorum. O gün Sayın Özel'e sizi ziyarete gelmek istiyorum dedim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret etmek istedim. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan dönüş olmayınca Sayın Özgür Özel'e de gitmedim.
"SORUNUN TARAFI DEĞİLİZ"
Ailelerimizin tamamına böyle bir şey hiç görmedim. Hiçbir kimseye pabuç bırakmayacağımı herkes bilsin. 40 yıldır yan yana durduğumuz hakaret edenlerle yargı yoluyla hesaplaşacağım. Baba ocağı hepimize yeter. Birilerini kovmak için gelmedik. Bizim kayyum dediniz bir sürü şeyler söylediniz. Karar da yazılı. Kayyum belediyelerimizde. Bugün bize gösterilen tepkiyi keşke o gün belediyelerde gösterseydiniz. Bizim parasal değerimiz yok. Biz tüm sorunların üstesinden geleceğiz. CHP'nin anayasası tüzüğüdür. Bunlar bizim inisiyatifimiz dışında. Sabah İçişleri Bakanını aradım. Bu bizim sorumluluğumuzda değil. 7 gün koşulsuz sorunların yaşanmaması için her çabayı sarf ettik. Bundan sonraki çaba yönetici arkadaşlarımıza ait. Sorunun tarafı değiliz. Ne istiyorsunuz Allah'tan korkunuz yok mu?
HALK TV'YE TEPKİ GÖSTERDİ
Halk TV nerede? Halk TV size soruyorum. Sizlerle günlerce ihale çeteleriyle mücadele ettik. Ne oldu da beş dakika da 'Gürsel Tekin'in 300 dairesi, 15 istasyonu bilmem ne çıktı' diye haber yapıyorsunuz? Bu mu televizyonculuk? Niye çıkarıyordunuz o zaman? Günlerce imar çeteleriyle mücadele ettik. Ne oldu da iki günde haber yapıyorsunuz. Bu mu televizyonculuk. Neden çıkarıyordunuz ekranlarınıza. Bir kısım gazeteciler CHP yaşamımda hep gördüm. Bir gün CHP'liler yan yana gelir siz yalnız kalırsınız. Dikkatli olun.
