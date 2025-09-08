Gürsel Tekin: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından Gürsel Tekin’in görevlendirilmesiyle başlayan kriz büyüdü. İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Tekin’e su şişesi fırlatıldı. Yoğun protestolar altında konuşan Tekin, “İsterlerse kurşun atsınlar, CHP bizim baba ocağımız” dedi. Tekin, CHP'lilere tepki gösterirken köydeki ablasının bile tehdit edildiğini vurguladı. Öte yandan CHP'nin 1,5 yıldır süren sorun nedeniyle mahkemelere düştüğünü söyleyen Tekin "Şikayet edenler de beni önerenler de CHP'li" ifadelerini kullandı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'yi de eleştiren Tekin "Ne oldu da beş dakika da 'Gürsel Tekin'in 300 dairesi, 15 istasyonu bilmem ne çıktı' diye haber yapıyorsunuz? Bu mu televizyonculuk?" dedi.