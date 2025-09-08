08 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gürsel Tekin: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler
Gürsel Tekin: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler

Gürsel Tekin: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2025 14:18
Güncelleme:08.09.2025 14:18
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından Gürsel Tekin’in görevlendirilmesiyle başlayan kriz büyüdü. İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Tekin’e su şişesi fırlatıldı. Yoğun protestolar altında konuşan Tekin, “İsterlerse kurşun atsınlar, CHP bizim baba ocağımız” dedi. Tekin, CHP'lilere tepki gösterirken köydeki ablasının bile tehdit edildiğini vurguladı. Öte yandan CHP'nin 1,5 yıldır süren sorun nedeniyle mahkemelere düştüğünü söyleyen Tekin "Şikayet edenler de beni önerenler de CHP'li" ifadelerini kullandı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'yi de eleştiren Tekin "Ne oldu da beş dakika da 'Gürsel Tekin'in 300 dairesi, 15 istasyonu bilmem ne çıktı' diye haber yapıyorsunuz? Bu mu televizyonculuk?" dedi.
Gürsel Tekin: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler
Gürsel Tekin: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler
Gürsel Tekin: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler
CHP’lilerden icra memurlarına engelleme
CHP’lilerden icra memurlarına engelleme
Başkan Erdoğan: Yeni öğretim yılık hayırlı olsun
Başkan Erdoğan: Yeni öğretim yılık hayırlı olsun
Eğitime dev bütçe
Eğitime dev bütçe
Gürsel Tekin il başkanlığına gidecek mi?
Gürsel Tekin il başkanlığına gidecek mi?
Erdoğan’dan İzmir’deki saldırıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan İzmir'deki saldırıyla ilgili açıklama
Gürsel Tekin A Haber’e konuştu
Gürsel Tekin A Haber'e konuştu
Suça sürüklenen çocuklar...
Suça sürüklenen çocuklar...
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri sürüyor
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri sürüyor
CHP İstanbul il binasında neler oluyor?
CHP İstanbul il binasında neler oluyor?
Kabine toplantısının gündeminde neler var?
Kabine toplantısının gündeminde neler var?
CHP’den provokasyon çağrısı: Özel neyi amaçlıyor?
CHP'den provokasyon çağrısı: Özel neyi amaçlıyor?
Daha Fazla Video Göster