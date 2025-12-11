Haberler

Pendik'te yangın faciası! 3 çocuk hayatını kaybetti 1 çocuk ağır yaralı

İstanbul’un Pendik ilçesinde gece saatlerinde iki katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, evden çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak çıkarılan dört çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen çocuklardan üçü yaşamını yitirirken, diğer çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 08:15

Yangın, saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binada çıktı. İSTANBUL'DA YANGIN: 3 ÇOCUK ÖLDÜ! Henüz evde bilinmeyen nedenle binanın giriş katındaki dairede başlayan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden görüntü (DHA) İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden görüntü (DHA) 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Çocuklardan Özden Sepetçi (2 ), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı. KIZINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ, EVDE YANGIN ÇIKTI Öte yandan, anne Selvi Sepetçi'nin kızı Ela Nur'u hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı..