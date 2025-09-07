07 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2025 21:39 Güncelleme: 07.09.2025 22:25
Özel’den provokasyon çağrısı! Son uyarım diyerek tehdit etti | CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda tepki çeken anlar: CHP’li vekiller polisin üzerine yürüdü

CHP İstanbul'da gerilim tırmanırken parti gençlik kolları skandal bir çağrı yaparak provokasyonu işaret etti. CHP İl binası önünde hareketlilik sürerken İstanbul Valiliği 6 ilçede 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandığını açıkladı. Bunun ardından CHP İstanbul Başkanlığı'nda toplanan bir grup ve CHP'li milletvekilleri görevlerini yapan polislerin üzerine yürüdü. CHP'li Ali Mahir Başarır polise bağırarak "Buraya gel dedim." dedi. CHP'li Özgür Özel de sokak çağrısı yaparak "Son uyarımdır" şeklinde tehditler savurdu.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

CHP'Lİ VEKİLDEN TAŞKINLIK! POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ BİR BAŞKA POLİSE SES YÜKSELTTİ

PROVOKASYONA SOYUNDULAR

Bu gelişme sonrası il eski yönetim ve CHP yönetimi karara karşı çıkarak yeni atanan isimlere tehditler savurmuştu. CHP içinde bu gerilim devam ederken CHP İstanbul Gençlil Kolları da bu akşam saat 23.00'da İstanbul İl Başkanlığı'nı işaret ederek provokasyon çağrısı yaptı. Bu çağrı sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti ve 6 ilçede 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.

ÖZEL'DEN PROVOKASYON ÇAĞRISI: BU SON UYARIM

Özgür Özel, partisinin 102'nci yıl dayanışma etkinliğinde yine tehditler savurarak tekrar skandala imza attı. Özel sokakları işaret ederek "Bu son uyarımız" dedi.

CHP'Lİ VEKİLLER POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu durumu yargıya ve siyasete bağlamak isteyen göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu. Aralarında vekillerin de olduğu bir grup CHP İl Başkanlığı'nda toplanarak polislere zorlu anlar yaşattı. Hatta öyle ki CHP'li vekiller polislerin üzerine yürüdü.

CHP İSTANBUL İL BİNASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Gürsel Tekin'in başkanlık yaptığı Geçici Kurul'un yarın parti binasına geleceğini açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA NELER OLUYOR?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı.

Gürsel Tekin bugün yaptığı açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtti. Tekin'in açıklaması üzerine polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Bölgeye gelen Özgür Çelik'in, partililer ile bir süre konuştuktan sonra binaya girdiği görüldü.

