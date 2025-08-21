Avrupa fonları suç örgütüne! BDDK İBB’deki hortumcuları tek tek deşifre etti

BDDK'nın raporu (A HABER)

BDDK TEK TEK TESPİT ETTİ



Yurt dışından temin edilen kredilerin kullanım alanları ise farklı oldu. BDDK raporunda, yurt dışından alınan krediler başlıklı incelemesinde şu ifadelere yer verildi: "Yurt dışından temin edilen fonların yaklaşık 18,1 milyar TL'sinin doğrudan firmalara/kişilere ait hesaplara gönderildiği görülmüştür. Bu firmalarla ilgili değerlendirmelerimize izleyen başlıklarda yer verilmiştir. Yurt dışından temin edilen fonların 38,6 milyar TL'lik kısmının ise kredinin konusu olan projeyle doğrudan ilgisi kurulamayan alanlarda kullanıldığı gözlenmiştir. Bu çerçevede, söz konusu tutarın 20,1 milyar TL'lik kısmının yurt dışı finansal kuruluşlara (daha önce temin edilen kredilerin bir kısmının kredi ödemesinde kullanıldığına dair örneklere rastlanmıştır), 14,5 milyar TL'sinin İBB Grubunun operasyonel harcamalarda kullandıkları havuz hesaplarına, 3,9 milyar TL'sinin ise vergi, SGK, yargı ve icra makamlarına yapılan ödemeler ile elektrik gibi harcama kalemlerine yönelik olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu fonların kalan 9,7 milyar TL karşılığı döviz tutarının ise İBB hesaplarına aktarıldıktan sonra başka para girişleriyle birleştiği ve muhtelif para transferi işlemlerine konu edildiği görülmüştür. Bu nedenle, 9,7 milyar TL'lik kısım için yurt dışı kredi kaynaklı para girişleriyle para çıkışları arasında birebir eşleştirme yapılamamıştır. Buna mukabil, İBB ve ortaklıklarının hesaplarından 30 milyon TL üstü para transferi yapılan firmaların toplu listesine EK-1'de yer verilmiştir."



BDDK'nın raporu (A HABER)

MİLYARLARCA LİRA KAYIT DIŞI PARA HAREKETİ



Raporda İBB ve bağlı kuruluşların finansal hareketlerinin yanı sıra yolsuzluk soruşturmasında adı geçen şirketlerin ve bazı isimlerin bankacılık işlemleri de incelenmiş, Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün para kasaları oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan bazı isimlerin bankacılık işlemlerine dikkat çekilmişti.