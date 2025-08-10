İBB’de yeniden milyonlarca liralık vurgun! İSFALT üzerinden büyük zarar! Yeni itiraflar geldi

Murat Gülibrahimoğlu (ahaber.com.tr)

FATİH KELEŞ'TEN 'HİSSELERİ TOPLA' TALİMATI



"İBB iştiraki İSFALT'ın ortak olduğu Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci şirketleri çalışmaz durumdaydılar. İBB yönetimi ve Fatih Keleş, Murat'tan bu şirketlerin hisselerini toplamasını ve çok ortaklılık konusunu bitirmesini istemişlerdi.

Murat Gülibrahimoğlu da bu şirketlerdeki hisseleri toplamak için Kuzey İstanbul Gayrimenkul Şirketi'ni devreye soktu. Ayrıca Gülibrahimoğlu'ndan bir geri dönüşüm şirketi kurmasını istemişlerdi. Bunun üzerine de Murat, Kuzey İstanbul Çevre Şirketi'ni kurdu."

GİZLİ HİSSELERİNİ 'EMANETÇİDE' GÖSTERDİ



"Kuzey İstanbul Gayrimenkul ve Kuzey İstanbul Çevre şirketlerinin yüzde 50 gizli ortağı Fatih Keleş'ti. Keleş bu ortaklığı garanti altına almak istiyordu ancak Murat'a tam olarak güvenmediği için yüzde 50 hissesini Yılmaz Doğan isimli emanetçiye verdi. 2021 yılında şirketin hisse senetlerini bastırıp Murat'a ciro ettirip Yılmaz Doğan'a verdiler. Bu durum noter tasdikli kararlar ile de sabittir."

40 MİLYON TL'Yİ GÖSTERMELİK DEVRETTİLER



"Emanetçiye gerek kalmaması üzerine hisseler 2024 yılında Yılmaz Doğan'dan geri alındı. 2021'deki hisse devri sırasında 40 milyon TL para ödenmiş gibi, 2024'teki geri alımda da 40 milyon TL alınmış gibi işlem yapıldı. Bu para hareketlilikleri tamamen göstermeliktir."