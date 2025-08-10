İBB'de yeniden milyonlarca liralık vurgun! İSFALT üzerinden büyük zarar! Yeni itiraflar geldi
İBB’deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifade veren mali müşavir Cem Çelik, firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ve İBB içindeki bazı isimlerin hafriyat sahaları, iştirakler ve şirketler üzerinden belediyeyi zarara uğrattığını anlattı. Çelik ayrıca firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun İBB iştiraklerindeki hisseleri topladığını, sahte hisse devri ve fatura zincirleriyle milyonlarca liranın aktarıldığını belirtti. İşte detaylar...
İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun mali müşaviri Cem Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde İBB iştiraki İSFALT'ın nasıl zarara uğratıldığını anlattı.
HİSSELERDE O İSİMLER VAR
İş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun hafriyat sahalarının hisselerini İBB ve Fatih Keleş'in talimatıyla topladığını belirten Cem Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun, parasını emanet ettiği Gülibrahimoğlu'na zorluk çıkarmamaları için belediye genel müdürlerini görevden aldığını da söyledi.
İşte Cem Çelik'in anlatımları:
İŞTİRAK YÖNETİCİLERİ GÖREVDEN ALINDI
"Murat Gülibrahimoğlu'nun İSFALT ve İSTAÇ'ta problemler yaşamaması için İSFALT ve İSTAÇ'ın yöneticileri değişti. Kimseyle muhatap olup problem yaşamasın diye araya İbrahim Bülbüllü konuldu. Şirket yöneticilerine de 'Fatih Keleş'e bağlısınız' diye bildirimler yapıldığını biliyorum."
FATİH KELEŞ'TEN 'HİSSELERİ TOPLA' TALİMATI
"İBB iştiraki İSFALT'ın ortak olduğu Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci şirketleri çalışmaz durumdaydılar. İBB yönetimi ve Fatih Keleş, Murat'tan bu şirketlerin hisselerini toplamasını ve çok ortaklılık konusunu bitirmesini istemişlerdi.
Murat Gülibrahimoğlu da bu şirketlerdeki hisseleri toplamak için Kuzey İstanbul Gayrimenkul Şirketi'ni devreye soktu. Ayrıca Gülibrahimoğlu'ndan bir geri dönüşüm şirketi kurmasını istemişlerdi. Bunun üzerine de Murat, Kuzey İstanbul Çevre Şirketi'ni kurdu."
GİZLİ HİSSELERİNİ 'EMANETÇİDE' GÖSTERDİ
"Kuzey İstanbul Gayrimenkul ve Kuzey İstanbul Çevre şirketlerinin yüzde 50 gizli ortağı Fatih Keleş'ti. Keleş bu ortaklığı garanti altına almak istiyordu ancak Murat'a tam olarak güvenmediği için yüzde 50 hissesini Yılmaz Doğan isimli emanetçiye verdi. 2021 yılında şirketin hisse senetlerini bastırıp Murat'a ciro ettirip Yılmaz Doğan'a verdiler. Bu durum noter tasdikli kararlar ile de sabittir."
40 MİLYON TL'Yİ GÖSTERMELİK DEVRETTİLER
"Emanetçiye gerek kalmaması üzerine hisseler 2024 yılında Yılmaz Doğan'dan geri alındı. 2021'deki hisse devri sırasında 40 milyon TL para ödenmiş gibi, 2024'teki geri alımda da 40 milyon TL alınmış gibi işlem yapıldı. Bu para hareketlilikleri tamamen göstermeliktir."
DÖRTER'İ FATURALARLA ZENGİN ETTİLER
"Fatih Keleş'in yüzde 100 sahibi olduğu DÖRTER şirketine devredilmeye başlanıldı. Eylül 2024'ten sonra Kuzey İstanbul Çevre Şirketi'nin Seymen ve Odayeri'ndeki yatırımlarını Fatih Keleş'e ait DÖRTER şirketi yapmış gibi yüksek faturalar keserek ve DÖRTER, Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul Modern Şirketi'ne taşeron olarak DÖRTER'in parasının olması sağlanacaktı."
FATURALARI KAR PAYIYLA DÖNGÜYE SOKTULAR
"Kuzey İstanbul Çevre firmasına fatura kesmesi gereken firmalar, Murat Gülibrahimoğlu'nun yüzde 100 sahibi olduğu Kuzey Delta Şirketi'ne fatura kestiler. Kuzey Delta, kendisine kesilen faturaların üzerine kâr koyarak DÖRTER firmasına fatura kesti. DÖRTER ise Kuzey İstanbul Çevre'ye yüksek kârla fatura kesti. Böylece DÖRTER firmasının bankada ciddi miktarda parası olmuştur. "
40 MİLYAR TL!
"DÖRTER şirketi, Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün yüzde 50'si için Murat Gülibrahimoğlu'nun şahsi hesabına 11.11.2024 tarihinde 125 milyon TL göndermiştir. Mali müşavir olarak bu işlemleri tescil etmek için işlemlere başlayacakken 'Tescil etmeyelim, bekleyelim.' dediler. Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci - Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün yaklaşık değerinin 40 milyar TL olduğu düşünülmektedir."
OPERASYON SONRASI 125 MİLYONLUK 'FİKTİF' SENET
"İBB'ye operasyonlar başlayınca ve Fatih Keleş tutuklanınca yurt dışında olan Murat Gülibrahimoğlu, 'Ben bu parayı senet vererek iade edeyim, bu işleri iptal edelim.' dedi.
DÖRTER şirketinden aldığı 125 milyon TL'ye karşılık senet verip iade etmiş gibi muhasebe kaydı yapıldığını gördüm. Ortada böyle bir senet yoktur. Senet varmış gibi muhasebe kaydı yapılmış. Bu işlemlerin tamamı fiktif (yalan) olup Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün satışını gizlemek için yapılmıştır."
İSTAÇ'IN ZARARI 1.9 MİLYAR
"Sahada hiçbir ruhsatı olmayan ve hiçbir kurumla paylaşımı olmayan Kuzey İstanbul Modern asıl döküm işini yapıyordu. Döküm işlerinde genellikle yüzde 50 - 50 paylaşım olur ve İBB iştiraki İSTAÇ'a yüzde 50 pay verilir. 2024 yılında hiç paylaşım yapılmadan tüm döküm geliri Murat Gülibrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul Modern'e kaldı.
Bu şirketin 2024 yılında Güney Cebeci sahasındaki döküm için kestiği faturaların toplamı 3 milyar 869 milyon TL'dir. İSTAÇ'ın zararı bu paranın yaklaşık yarısıdır. İSTAÇ'a verilmeyen bu para ile Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci'deki hisse alımları ve yatırımlar yapıldığını düşünüyorum."
PARALARI İBRAHİM BÜLBÜLLÜ SAYIYORDU
"Döküm işleri başladığında (İmamoğlu'nun kasası) İbrahim Bülbüllü'ye bir oda tahsis edildi. Bülbüllü, her hafta sadece döküm gelirlerini kontrol ediyordu.
Muhasebe Müdürü Cihan İlçin, her hafta düzenli olarak Bülbüllü'ye rapor veriyordu. Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Murat Gülibrahimoğlu'nun kendi aralarındaki hesabını ben dahil hiçbir çalışan bilmez."
