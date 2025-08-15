İBB'nin kaynakları Ekrem İmamoğlu'nun trol ağına aktı! Hem devleti hem de Kılıçdaroğlu'nu hedef almışlar

Giriş Tarihi: 15.08.2025 09:31

Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun 'un gizli kasası Emrah Bağdatlı 'nın X'de ki trol ağı deşifre olmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında incelemeye takılan Karpuz Danışmanlık Şirketinin sahibinin firari Emrah Bağdatlı olduğu, çok sayıda trol hesaba şirket üzerinden kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Şirketin kaynağının İBB Medya A.Ş. olduğu belirlenirken, firari Bağdatlı adına bazı trol hesapları yöneten kişinin Mahir Gün olduğu tespit edildi. Mahir Gün'ün Bağdatlı'nın şirketi Karpuz Danışmanlık şirketinde çalıştığı ortaya çıktı. Gün'ün daha önce Murat Ongun aracılığıyla İBB Dijital Medya ekibinde görev aldığı da belirtildi.

İşte İBB'nin kaynaklarıyla fonlanan Ekrem İmamoğlu'nun trol ağından bazıları (A Haber arşiv) HEM DEVLETİ HEM KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDILAR Söz konusu Mahir Gün'ün direk yönettiği hesaplar arasında İBB resmi sayfasının yanı sıra yürütülen soruşturmayı hedef alan maskeli hesapları da kontrol ettiği ortaya çıktı. Sadece soruşturmayı değil CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan, hakaretler eden @ekremedit hesabını da Emrah Bağdatlı'nın talimatıyla Mahir Gün'ün yönettiği tespit edildi. @ekremedit hesabının yanı sıra Mahir Gün'ün @askersuleyman_ , @sekulerespronzo, @istsefiri64, @mevzuekrem, @haberibbcomtr, @thealtiok, @halkbaskanlari, @edit_efendisi1 gibi hesapları kendisi ve yakın ailesine kullandırdığı belirlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun trol ağının yasa dışı bahisçilerle de iş birliği yaptığı öğrenildi. (A Haber arşiv)



YASA DIŞI BAHİSÇİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞLAR

Yasadışı bahis suçlamasıyla 2024 yılında tutuklanan Übeyit Bartin ile de Mahir Gün'ün ilişkisi ortaya çıktı. Sosyal medya trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediyelere çalıştığı tespit edilen Übeyit Bartin'a Mahir Gün aracılığıyla psikolojik harekât amaçlı paylaşımlar yaptırıldığı, karşılığında maddi destek sağlandığı bildirildi.



Zam Ajans isimli trol hesap üzerinden algı operasyonlarına da imza atan şebekenin ortağının da Alican Ayvataş olduğu kayıt altına alındı. Söz konusu hesapla birlikte hareket eden çok sayıda isim hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan ağ analizlerinin ardından, şebekenin birlikte hareket ettiği 100'lerce hesap ve hesap kullanıcıları tespit edildi.



CHP'nin maaşlı tetikçisi Mahir Gün'ün ayrıca @nedenkonusuldu, @WinnerLions, @karadayigenc, @aslantepehaber'in kullanıcısı olan Berkay Bostancı ve @halkinbelediye hesabının sahibi Efe Mehmet Er ile de bağlantısı çıktı. @ibbchpgrubu kullanıcısı Kazım Eren Sönmez ile Mehmet Andaç tarafından yönetildiği tespit edilen @anlikhabertakip, @kirmizihaberorg'un da Mahir Gün ile irtibatlı oldukları öğrenildi. Mahir Gün ile @gencligimizvarr isimli hesabın sahibi Mustafa Sezer Yerli ve @beehaber hesabının kullanıcısı Utku Doğruyol'un da trol ağında yer aldığı ortaya çıktı.