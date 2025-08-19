İBB soruşturmasında çarpıcı ifade: Ertan Yıldız’ın esas kasası Fatih Türk! Operasyondan 6 ay önce haberleri olmuş

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

BİR ANDA ZENGİN OLDULAR



Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş, Ali Kurt, Tuncay Yılmaz hep çok samimilerdi. Ertan Yıldız'ın Ekrem İmamoğlu ile tanışıklığı Beylikdüzü'nde ortak inşaat yapmalarından kaynaklıdır. Kendisinin geçmişi araştırıldığında maddi durumu çok iyi olmadığı ve bir anda zenginleştiği ortaya çıkacaktır. Yine yaşadığı çevreden dolayı geçmişini bildiğim Ali Kurt da çok hızlı bir şekilde lüks şekilde yaşamaya başlamış, ciddi miktarda mal sahibi olmuştur.

Ali Kurt'un şoförü Murat ile görüşmelerimde Ali Kurt'un kumar bağımlısı olduğunu, Haramidere'de ve Beylikdüzü'nde gişelerin çıkışındaki bir yerde çok uzun saatler kumar oynadığını, kendisinin onu beklemek zorunda kaldığını anlatmıştı.