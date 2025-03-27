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Ekrem İmamoğlu ve örgütü yakayı nasıl ele verdi? İşte suç örgütü şeması | ANALİZ

Ekrem İmamoğlu ve örgütü yakayı nasıl ele verdi? İşte suç örgütü şeması | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 14:19
Sık sık milli iradeyi tehdit ederek meşru siyaset dışına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi yolsuzluktan tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi. CHP yönetimi ise "yolsuzluk" ve " rüşvet " çarkını örtbas etmek için sokak çağrısı yaptı. Ana muhalefet partisi süreci ne kadar manipüle etmeye çalışsa da İmamoğlu'nun yolsuzluk dosyasında her gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. A Haber Araştırma Planlama Servisimiz "İBB'de yolsuzluk ve rüşvet'' çarkı ile ilgili çok çarpıcı yeni detaylara ulaştı.
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Ekrem İmamoğlu ve örgütü yakayı nasıl ele verdi? İşte suç örgütü şeması | ANALİZ
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