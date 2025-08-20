20 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 12:04 Güncelleme: 20.08.2025 12:10
İBB’deki troll ağının yöneticisi Mahir Gün’den itiraf: Emrah Bağdatlı ısrarla İngiltere’ye çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya troll ağı yöneticilerinden Mahir Gün, Emniyet ve Savcılıkta verdiği ifadelerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2019-2024 yılları arasında İBB’nin resmi sosyal medya hesaplarını yönettiğini kabul eden Gün, 'Hesapları yönettiğim süreç içerisinde Medya A.Ş. çalışanıydım. Soruşturma başladıktan sonra Emrah Bağdatlı ile Telegram'dan konuştuk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medyadaki troll ağının yöneticilerinden Mahir Gün, Emniyete ve Savcılığa verdiği ifadelerde çarpıcı detaylar anlattı.

Şirketin finansmanının İBB Medya A.Ş.'den sağlandığı tespit edilirken, Bağdatlı adına bazı trol hesapları yöneten kişinin Mahir Gün olduğu belirlendi.

"O HESAPLAR BANA AİT"

Emrah Bağdatlı'ya ait Karpuz Medya'da çalıştığını söyleyen Gün; sosyal medya platformu X'te yer alan 'Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber' hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul etti.

"EMRAH BAĞDATLI BENİ İNGİLTERE'YE ÇAĞIRDI"

2019-2024 yılları arasında İBB'nin resmi hesaplarını yönettiğini itiraf eden Gün, "Hesapları yönettiğim süreç içerisinde Medya A.Ş. çalışanıydım. Soruşturma başladıktan sonra Emrah Bağdatlı ile Telegram'dan konuştuk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor." dedi.

İşte İBB'nin kaynaklarıyla fonlanan Ekrem İmamoğlu'nun trol ağından bazıları (A Haber arşiv)İşte İBB'nin kaynaklarıyla fonlanan Ekrem İmamoğlu'nun trol ağından bazıları (A Haber arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki troll ağını da ortaya çıkardı. Operasyonlar kapsamında tutuklanan Mahir Gün, ifadesinde firari Emrah Bağdatlı ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

"HERKES KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Mahir Gün, Emniyete şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde şunları anlattı: "Soruşturma detayları şekillendikçe burada bir sistemin kurulduğunu anlamıştım. Emrah Bağdatlı ile soruşturma başladıktan sonra Telegram'dan konuşuyorduk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor."

"5 YIL BOYUNCA İBB'NİN RESMİ HESAPLARINI YÖNETTİM"

Savcılığa da ifade veren Mahir Gün, Emrah Bağdatlı'nın Karpuz Medya isimli şirketinde çalıştığını anlattı. Mahir Gün'ün ifadesi şu şekilde: "Ben emniyet ifademde benim kullanımımda olan 'Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber' isimli X hesaplarının bana ait olduğunu kabul etmiştim. Ben 2019-2024 yılları arasında İBB'nin resmi hesaplarını yönettim. Hesapları yönettiğim süreç içerisinde Medya A.Ş. çalışanıydım."

"BENİ KİMSE YÖNLENDİRMEDİ, HOBİ OLSUN DİYE YAPTIM"

Ekrem Edit hesabını 'hobi amaçlı' açtığını iddia eden Gün, 'Nesil Art' ve 'Neden Konuşuldu' hesaplarında siyasi paylaşım yapmadığını öne sürdü.

"Paylaşımlarımda hiç kimsenin bir yönlendirmesi olmamıştır." diyen Gün, ifadesinde "Ben hiç kimseyi kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Hiçbir grubu hedef olarak göstermedim." dedi.

HEM DEVLET HEM KILIÇDAROĞLU HEDEFTE

Söz konusu Mahir Gün'ün direk yönettiği hesaplar arasında İBB resmi sayfasının yanı sıra yürütülen soruşturmayı hedef alan maskeli hesapları da kontrol ettiği ortaya çıktı. Sadece soruşturmayı değil CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan, hakaretler eden @ekremedit hesabını da Emrah Bağdatlı'nın talimatıyla Mahir Gün'ün yönettiği tespit edildi.

@ekremedit hesabının yanı sıra Mahir Gün'ün @askersuleyman_ , @sekulerespronzo, @istsefiri64, @mevzuekrem, @haberibbcomtr, @thealtiok, @halkbaskanlari, @edit_efendisi1 gibi hesapları kendisi ve yakın ailesine kullandırdığı belirlendi.

Başkan Erdoğan ve CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)Başkan Erdoğan ve CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

"EMRAH'I YURT DIŞINA KAÇIRDIK KEŞKE BİZ DE GİTSEYDİK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iş insanı Murat Kapki etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde üçüncü kez ifade verdi. Kapki ifadesinde, ''Murat Ongun ortama, 'Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik aptal mıyız' şeklinde bir söylemde bulundu'' dedi.

SAHTE FATURA YÖNTEMİYLE HAKSIZ KAZANCI AKLADI

Tutuklu iş insanı Murat Kapki ifadesinde ayrıca "Emrah Bağdatlı, belediyeden direkt veya dolaylı şekilde aldığı işlerden elde ettiği haksız kazancı sahte fatura yöntemiyle aklamaktadır. Zaten bu husus vergi incelemesinde ortaya çıkacaktır." beyanında bulundu.

TROLLERE İBB'DE İŞ VERDİLER

Yapılan çalışmalarda İBB iştiraklerinde çalışan çok sayıda ismin de trol ağında aktif görev aldığı tespit edildi. İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.'nde çalışan Hasan Erkan Kabakcı, Erdinç Çolak, İSPARK A.Ş.'de görevli olan Şükrü Fındık, METRO A.Ş.'de çalışan Mesut Taşkın'ın aktif olarak İBB soruşturmasını hedef alan hesapların yöneticileri olduğu belirlendi.

