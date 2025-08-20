İBB’deki troll ağının yöneticisi Mahir Gün’den itiraf: Emrah Bağdatlı ısrarla İngiltere’ye çağırdı

"BENİ KİMSE YÖNLENDİRMEDİ, HOBİ OLSUN DİYE YAPTIM"

Ekrem Edit hesabını 'hobi amaçlı' açtığını iddia eden Gün, 'Nesil Art' ve 'Neden Konuşuldu' hesaplarında siyasi paylaşım yapmadığını öne sürdü.

"Paylaşımlarımda hiç kimsenin bir yönlendirmesi olmamıştır." diyen Gün, ifadesinde "Ben hiç kimseyi kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Hiçbir grubu hedef olarak göstermedim." dedi.

HEM DEVLET HEM KILIÇDAROĞLU HEDEFTE

Söz konusu Mahir Gün'ün direk yönettiği hesaplar arasında İBB resmi sayfasının yanı sıra yürütülen soruşturmayı hedef alan maskeli hesapları da kontrol ettiği ortaya çıktı. Sadece soruşturmayı değil CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan, hakaretler eden @ekremedit hesabını da Emrah Bağdatlı'nın talimatıyla Mahir Gün'ün yönettiği tespit edildi.

@ekremedit hesabının yanı sıra Mahir Gün'ün @askersuleyman_ , @sekulerespronzo, @istsefiri64, @mevzuekrem, @haberibbcomtr, @thealtiok, @halkbaskanlari, @edit_efendisi1 gibi hesapları kendisi ve yakın ailesine kullandırdığı belirlendi.