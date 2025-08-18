İBB'de 305 milyonluk vurgun! Paralar Medya A.Ş.'nin yöneticisine aktı

İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında BDDK bir rapor hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile hazırlanan rapor, yolsuzluk ve rüşvette yeni detayları ortaya koydu.

Paylaş





İBB'ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyonda gözaltına alınan Medya AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür AŞ çalışanı Hüseyin Ekrem Fidan'ın sahibi olduğu Üçikibir Reklam Şirketi'ne İBB tarafından 2019'dan bu yana 305,3 milyon TL para transferi yapıldığı tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre Üçikibir Reklam Şirketi'nin sahibi Hüseyin Ekrem Fidan, İBB'ye yönelik ilk operasyonda gözaltına alınan isimler arasındaydı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla BDDK tarafından hazırlanan raporda, soruşturmada adı geçen şüphelilerin banka hesap hareketleri incelendi.

Rapora göre, Fidan'ın sahibi olduğu Üçikibir Reklam Şirketi'ne, 2019-2025 yılları arasında İBB Grubu tarafından toplamda 305,3 milyon TL para transferi yapıldığı tespit edildi.