12 Ağustos 2025, Salı
CANLI | İBB'ye yeni dalga operasyon! 14 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
CANLI ANLATIM
08:27 12 Ağustos 2025
ARALARINDA MEDYA ÇALIŞANLARI VAR!
İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında medya çalışanlarının aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.
08:19 12 Ağustos 2025
14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI!
Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
