CANLI | İBB'ye yeni dalga operasyon! 14 kişi hakkında gözaltı kararı

12.08.2025 08:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

08:27 12 Ağustos 2025

ARALARINDA MEDYA ÇALIŞANLARI VAR!

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında medya çalışanlarının aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

08:19 12 Ağustos 2025

14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI!

Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
08:15 12 Ağustos 2025

YENİ DALGA OPERASYON!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

