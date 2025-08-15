Ekrem İmamoğlu'nun trol ağı da gözaltına alındı! İBB soruşturmasında yeni gelişme: DHKP-C'li teröristin kuzeni çıktı

İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında 9. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförü ve firari Emrah Bağdatlı'nın kız kardeşi de operasyon kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trol ağı da operasyon kapsamında çökertilirken, trollerin başında olduğu öğrenilen Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişiler de gözaltına alındı. Utku Doğruyol'un Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol ile kuzen olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 08:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen ve Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında önemli detaylara ulaşıldı.

İBB'deki yolsuzluk ağının kilit isimlerinden Emrah Bağdatlı operasyon öncesi firar etmişti. (A Haber arşiv) FİRARİ İSMİN KARDEŞİ DE ALINDI

Sabah'ın haberine göre şüphelilerden 20'sinin firari Emrah Bağdatlı ile irtibatlı oldukları, farklı firma ve şirketlerin sahibi olarak Emrah Bağdatlı'nın kontrolünde ihalelere girerek ihaleler aldıkları iddia edildi. Emrah Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı da operasyonda gözaltına alındı.