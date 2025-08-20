Mahir Gün’ün savcılıktaki ifadesine ahaber.com.tr ulaştı: İBB’deki troll ağından Emrah Bağdatlı ile işbirliğine kadar itiraflar

Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yapılan propaganda (A Haber arşiv)

İşte Gün'ün tam ifadesi:

"SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE DEĞİLİM"

Ben bir suç örgütüne üye olmadığımı düşünüyorum. Bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. 1993 İstanbul doğumluyum. Eğitim hayatım üniversite yıllarına kadar İstanbul ilinde geçti. Üniversite eğitimimi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladım. Aynı üniversite de Kamu Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım. Akademik çalışmalarımı sosyal medya üzerine yaptım. Iş hayatıma yaklaşık 2017 yılında Ceren Tanıtım Organizasyon isimli firmada çalışarak başladım. 2019 yılında evlendim.

"HİÇBİR İHALEYE KATILMADIM"

Üzerime kayıtlı herhangi bir firma yoktur. Hiçbir firmanın ortağı veya müdürü değilim. Bu zamana kadar bana verilmiş bir vekaletname yoktur. Benim tarafımdan verilmiş vekaletname de sadece avukatıma verilmiştir. Alacaklısı veya borçlusu olduğum bir icra takip dosyası yoktur.

IBB tarafından düzenlenmiş herhangi bir ihale süreci içerisinde yer almadım. Hiçbir ihaleye katılmadım. İhale süreçleriyle ilgili bilgi sahibi değilim.

"EMRAH BAĞDATLI İLE 3-4 KEZ BİR ARAYA GELDİM"

Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Murat Ongun, Ercan Saatçi isimli şahısları medyadan tanıyorum. Necati Özkan, Buğra Gökçe, Gürkan Akgün Can Akın Çağlar, Elif Ipek Atayman, Arif Gürkan Alpay, Ayhan Koç, Kadriye Kasapoğlu, Şafak Başa, Ramazan Gülten, Yavuz Saltık, Ziya Gökmen Togay, Ali Sukas, Aykut Erdoğdu, Yiğit Oğuz Duman, İnan Güney isimli şahısları ise Medya A.Ş.'de çalıştığım dönemde ismini duyduğum insanlar olarak tanımaktayım. Fatoş Pınar Türker ve Fatoş Ayık isimli şahısları Medya A.Ş.'de üst düzey yönetici konumda olması sebebiyle tanıyorum. Esma Bayrak ve Nazlı Dalar isimli şahıslar ile Medya A.Ş.'de çalıştığım dönemde tanıştım. Bu iki şahsı aynı işyerinde çalışmış olduğumuz için tanıyorum. Utku Doğruyol ve Mustafa Sezer Yerli isimli Şahıslar CHP Sosyal Medya İleşiminde görevli olmaları sebebiyle tanıyorum. Alican Ayvataş isimli şahıs ise uzun süredir tanıdığım. Hem mahalleden hem de siyasi taraftan bir tanışıklığım olan biridir.Tuğba Koçak isimli şahıs eşimin kız kardeşidir. Emrah Bağdatlı isimli şahsı 31 Mart 2024 gecesi seçimlerde görevli olmam sebebiyle tanıdım. Benim sosyal medya yöneticiliği işi yaptığımı öğrendiği için bende telefon numaramı aldı. IBB'den çıkarıldıktan sonra çeşitli yerlere CV attım. Emrah Bağdatlı da benimle iletişime geçerek gel benimle çalış dedi ve onunla yaklaşık 6-7 ay çalıştım. Emrah Bağdatlı ile 3-4 kez bir araya gelmişliğim vardır. Bu da şahsın benim işverinim olması sebebiyle olmuştur. Bu isimler dışındaki şahısları tanımıyorum. Yukarıda adı soyadı ve fotoğrafları olan şahıslarla aramda ticari bir faaliyet olmamıştır. Olmuşsa da sadece Alican Ayvataş isimli şahıs ile olmuş olabilir net olarak hatırlamıyorum.

Karpuz Danışmanlık Limited Şirketi unvanlı firmanın sahibi Emrah Bağdatlı isimli şahıstır. Ben bu firmada yaklaşık 6-7 ay SGK güvenceli olarak yönetim danışmanı pozisyonunda çalıştım. Işim kurumsal sosyal medya danışmanlığı olduğu için bu şirkette bu pozisyonda çalıştım.