Mahir Gün'ün savcılıktaki ifadesine ahaber.com.tr ulaştı: İBB'deki troll ağından Emrah Bağdatlı ile işbirliğine kadar itiraflar
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması giderek genişlerken Ekrem İmamoğlu'nun troll ağını yöneten Mahir Gün'ün savcılıktaki ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Gün ifadesinde Emrah Bağdatlı ile çalıştığını söylerken bazı sosyal medya sayfalarının amacının dışında kullanıldığını kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik provokatif paylaşımını da savunan Gün ortak noktalarda baz kayıtlarının bulunduğu kişilerle ilgili soru işareti oluşturacak ifadeler kullandı. İşte Mahir Gün'ün savcılıktaki ifadesi...
İBB'de yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan, sosyal medyada kurduğu troll ağıyla bilinen Mahir Gün'ün savcılıkta verdiği ifadeye ahaber.com.tr ulaştı.
"EMRAH BAĞDATLI İLE 6-7 AY ÇALIŞTIK"
Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını söyleyen Gün, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istemediğinin altını çizdi. Öte yandan Emrah Bağdatlı ile 6-7 ay boyunca birlikte çalıştığını söyleyen Gün şahıs ile 3-4 kez bir araya geldiğini ifade etti.
"SAYFAYI AMACI DIŞINDA KULLANDILAR"
Geçmişte İBB'nin resmi adresi olan @istanbulbld isimli sayfayı yönettiğini belirten Gün toplumu manipüle edecek bir şey yapmadığını ancak @ibbhabercomtr isimli sayfayı yöneten Ümit Kaya isimli kişinin sosyal medya hesabını seçimlere kısa bir zaman kala amacının dışında kullanmaya başladığını belirtti.
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI OLUMSUZ ALGI PEŞİNDE KOŞTU
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumlu paylaşımlar yapan çok sayıda sayfanın sahibi olduğunu itiraf eden Mahir Gün troll ordusunun başındaki isimler arasında dikkat çekti. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na olumsuz ve algı paylaşımlarıyla bilinen Gün ifadesinde o süreçte yaşananlara da yer verdi.
Gün ifadesinde "Kemal Kılıçtaroğlu'nun sosyal medya hesaplarıyla ilgilenen kişiler benim ekremedit isimli hesabın yöneticisi olduğumu bildikleri için beni hedef gösterdiler. Bende eğer benim paylaşımımdan dolayı sorun yaşanacaksa beni işten çıkarmalarını o dönem yöneticime söyledim." ifadelerini kullandı.
İşte Gün'ün tam ifadesi:
"SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE DEĞİLİM"
Ben bir suç örgütüne üye olmadığımı düşünüyorum. Bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. 1993 İstanbul doğumluyum. Eğitim hayatım üniversite yıllarına kadar İstanbul ilinde geçti. Üniversite eğitimimi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladım. Aynı üniversite de Kamu Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım. Akademik çalışmalarımı sosyal medya üzerine yaptım. Iş hayatıma yaklaşık 2017 yılında Ceren Tanıtım Organizasyon isimli firmada çalışarak başladım. 2019 yılında evlendim.
"HİÇBİR İHALEYE KATILMADIM"
Üzerime kayıtlı herhangi bir firma yoktur. Hiçbir firmanın ortağı veya müdürü değilim. Bu zamana kadar bana verilmiş bir vekaletname yoktur. Benim tarafımdan verilmiş vekaletname de sadece avukatıma verilmiştir. Alacaklısı veya borçlusu olduğum bir icra takip dosyası yoktur.
IBB tarafından düzenlenmiş herhangi bir ihale süreci içerisinde yer almadım. Hiçbir ihaleye katılmadım. İhale süreçleriyle ilgili bilgi sahibi değilim.
"EMRAH BAĞDATLI İLE 3-4 KEZ BİR ARAYA GELDİM"
Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Murat Ongun, Ercan Saatçi isimli şahısları medyadan tanıyorum. Necati Özkan, Buğra Gökçe, Gürkan Akgün Can Akın Çağlar, Elif Ipek Atayman, Arif Gürkan Alpay, Ayhan Koç, Kadriye Kasapoğlu, Şafak Başa, Ramazan Gülten, Yavuz Saltık, Ziya Gökmen Togay, Ali Sukas, Aykut Erdoğdu, Yiğit Oğuz Duman, İnan Güney isimli şahısları ise Medya A.Ş.'de çalıştığım dönemde ismini duyduğum insanlar olarak tanımaktayım. Fatoş Pınar Türker ve Fatoş Ayık isimli şahısları Medya A.Ş.'de üst düzey yönetici konumda olması sebebiyle tanıyorum. Esma Bayrak ve Nazlı Dalar isimli şahıslar ile Medya A.Ş.'de çalıştığım dönemde tanıştım. Bu iki şahsı aynı işyerinde çalışmış olduğumuz için tanıyorum. Utku Doğruyol ve Mustafa Sezer Yerli isimli Şahıslar CHP Sosyal Medya İleşiminde görevli olmaları sebebiyle tanıyorum. Alican Ayvataş isimli şahıs ise uzun süredir tanıdığım. Hem mahalleden hem de siyasi taraftan bir tanışıklığım olan biridir.Tuğba Koçak isimli şahıs eşimin kız kardeşidir. Emrah Bağdatlı isimli şahsı 31 Mart 2024 gecesi seçimlerde görevli olmam sebebiyle tanıdım. Benim sosyal medya yöneticiliği işi yaptığımı öğrendiği için bende telefon numaramı aldı. IBB'den çıkarıldıktan sonra çeşitli yerlere CV attım. Emrah Bağdatlı da benimle iletişime geçerek gel benimle çalış dedi ve onunla yaklaşık 6-7 ay çalıştım. Emrah Bağdatlı ile 3-4 kez bir araya gelmişliğim vardır. Bu da şahsın benim işverinim olması sebebiyle olmuştur. Bu isimler dışındaki şahısları tanımıyorum. Yukarıda adı soyadı ve fotoğrafları olan şahıslarla aramda ticari bir faaliyet olmamıştır. Olmuşsa da sadece Alican Ayvataş isimli şahıs ile olmuş olabilir net olarak hatırlamıyorum.
Karpuz Danışmanlık Limited Şirketi unvanlı firmanın sahibi Emrah Bağdatlı isimli şahıstır. Ben bu firmada yaklaşık 6-7 ay SGK güvenceli olarak yönetim danışmanı pozisyonunda çalıştım. Işim kurumsal sosyal medya danışmanlığı olduğu için bu şirkette bu pozisyonda çalıştım.
ÇOK SAYIDA TROLL HESABIN BAŞINDA OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Medya A.Ş'de çalıştığım dönemde işim gereği kurumsal sosyal medya uzmanı olduğum için @istanbulbld (XID: 239715983) isimli sosyal medya hesabının yönetimi yaptım. Çalıştığım 5 yıl boyunca bu hesabın yönetimini ve yapılan paylaşımların kontrolünü bizzat yaptım. Bu hesap üzerinden yanlış bir haber veya toplumu manipüle edecek bir paylaşım yapılmamıştır. İBB'de @ibbhabercomtr isminde kullanılan bir sosyal medya hesabı vardı. Bu hesap Ümit Kaya isimli şahıs tarafından yönetilmekteydi ancak bu şahıs sosyal medya hesabını seçimlere kısa bir zaman kala amacının dışında kullanmaya başladı. Hatta o dönem bu konuyla alakalı haber çıktı. Medya A.Ş.'de yönetici pozisyonunda olan bir yetkili bana İBB'nin kurumsal sosyal medya hesabına ihtiyacı olduğunu ilettiğinde bende @haberibbcomtr (XID: 1440675044502360066) isimli sosyal medya hesabının IBB için kurumsal bir hesaba dönüştürülebileceğini söyledim. Bu hesabın yönetimini benim yapamayacağımı iletmem sonrasında da benden hesapla ilgilenebilecek biri olup olmadığı soruldu. Bende eşimin kız kardeşi olan Tuğba Koçak'ın ilgilenebileceğini söyledim. @ekremedit (XID: 1442458362176704520) isimli hesabı da ben oluşturdum. Bu hesabın yönetimi ve paylaşım kontrolü bendeydi. Bu hesabın oluşturulma amacı ise tamamen hobi amaçlıdır. @askersuleyman_ (XID: 937320542109126656) isimli sosyal medya hesabı da şn an telefonumda açık olan ve aktif gündemi takip etmek amacıyla kullandığım bir hesabımdır. Bu dört hesap dışında olan hesapların yönetimi ve paylaşımı ile ilgili bilgim yoktur. Yönettiğim sosyal medya hesapları üzerinden yanlış bir haber, toplumu manipüle edecek yanıltacak bir paylaşım, milli ve dini değerlere hakaret içeren herhangi bir yapılmamıştır.
Gün kendisinin yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin sorulan soruya şu yanıtı verdi:
"Alican Ayvataş isimli şahsın arkadaşım olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Hem arkadaş hem de siyaseten aynı partide olduğumuz için yaptığımız görüşmelerin içerikleri sosyal ilişkiler ve siyaset üzerine olmuştur. Mustafa Sezer Yerli ile aramda gerçekleşen görüşmenin içeriği CHP siyaseti ve seçimler üzerine olmuştur. Utku Doğruyol isimli şahısta sosyal medya yöneticisi ve dijital iletişim sorumlusu olduğundan işle ilgili görüşmelerimiz olmuştur. Berkay Bostancı isimli şahısla aramdaki görüşme içerikleri Freelance işler ile ilgilidir. Benim aldığım yapamadığım bir işle ilgili kendisiyle görüşmüşümdür. Ubeyit Bartın isimli şahıs Alican Ayvataş'ın iş ortağıdır. Alican'a ulaşamadığım dönemde Ubeyit Bartın ile görüşmem olmuştur. Görüşmenin içeriği Alican'a ulaşamamam hakkındadır. Mehmet Andaç isimli şahıs Çanakkale'de gazetecilik yapmaktadır. Bende Çanakkale 18 Mart Universitesi mezunu olduğumdan kendisiyle Çanakkale ilinden bir irtibatım vardır. Işimiz gereği bir fikir alışverişi yapmak adına iletişimimiz olmuştur. Efe Mehmet Er isimli şahıs siyaseten aktif biridir. Numaramı birinden almış olabilir ancak şahısla bir görüşmem olmamıştır. Fatoş Pınar Türker Medya A.Ş'de yöneticim olduğundan benimle iletişime geçmesinin sebebi işle ilgilidir."
"ÇANAKKALE KÜÇÜK BİR YER OLDUĞU İÇİN AYNI OTELDE BAZ VERMİŞ OLABİLİRİZ"
Gün ortak baz kayıtlarının bulunduğu şahıslarla olan ilişkisine ilişkin sorulan soruya şu sözlerle yanıt verdi:
Alican Ayvataş, Fatoş Pınar Türker, Murat Ongun, Mustafa Sezer Yerli, Berkay Bostancı, Emrah Bağdatlı, Mehmet Andaç, Utku Doğruyol isimli şahısların dışındaki şahısları tanımıyorum. Bu şahıslar dışındaki kimselerle ortak baz vermiş olmam tesadüfidir. Tanıdığım şahıslarla ortak baz verdiğim noktalara baktığımda da bazıların Medya A.Ş.'nin ofisinin olduğu yer olduğunu, bazılarının da kalabalık bir ortam olduğunu gördüm. Ben eşimle Çanakkale iline tatile gittiğimde Mehmet Andaç ile ortak baz vermişim. Çanakkale küçük bir yer olduğu için aynı otelde baz vermiş olabiliriz ancak benim şahısla bir araya gelmişliğim yoktur.
"AYNI AVM'DE BULUNMUŞ OLABİLİRİZ"
Yiğit Oğuz Duman isimli şahısla bir araya gelmişliğim yoktur. Ortak baz noktasına baktığımda da İstanbul Sütlüce Halıcıoğlu IBB Tesisi olduğu görülmektedir. Aynı tesiste aynı zamanda bulunmuş olabiliriz ancak şahısla bir araya gelmedim. Kadıköy bağdat caddesi de yoğun bir yer olduğundan aynı yerde baz verilmiş olabilir. Maltepe Cevizli de evime çok yakın bir konumdur. Ayrıca bu bölgede Piazza AVM bulunmaktadır. Yiğit Oğuz Duman ile bu sebeple aynı konumda baz vermiş olabilirim.
"İŞİM GEREĞİ GRUPTAYDIM"
Gün'e Ekrem İmamoğlu Medya İlet isimli Whatsapp grubunun kuruluş nedeni sorulurken şahıs şu yanıtı verdi:
"Bu WhatsApp grubunun kurulma amacı Ekrem İmamoğlu'nun ve IBB'nin faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi paylaşımı yapmaktır. Bu grubun içerisinde İBB yöneticileri ve basın mensupları vardır. Gruba sadece yönetici olanlar mesaj gönderebilir. Ekrem İmamoğlu'nun programı ile ilgili bilgilendirmeler ve basın açıklamaları bu grup üzerinden paylaşılır. Bende işim gereği 2019 yılından bu yana bu grubun içerisinde bulunmaktayım. Çünkü IBB'nin resmi sosyal medya hesaplarını yönetiyordum."
TROLL HESAPLARIN BAŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Troll hesapların sahibi olduğunu kabul eden Gün şu ifadeleri kullandı:
@nedenkonusuldu ve @nesilart isimli sosyal medya hesapları benim tarafımdan Freelance işlerinin yapılması amacıyla kurulmuş hesaplardır. Bu iki hesapta siyasi bir içerik paylaşımı yoktur. İçerikler marka ve yapay zeka ile ilgilidir. @askersuleyman_ hesabı da siyasi gündemi takip etmek amacıyla kullandığım bir hesaptır. Daha öncede ifade ettiğim gibi bu hesaplar üzerinden yanlış bir haber, toplumu manipüle edecek yanıltacak bir paylaşım, milli ve dini değerlere hakaret içeren herhangi bir yapılmamıştır.
SAYFA SAYFA DEŞİFRE OLDU
Gün sözlerine şu ifadelerle devam etti:
""tamyolileri.edit" "pelinsuasmr" "deneme234de" "rebartdigital" "nesilart_" "_mahirgun_" isimli hesaplar sosyal medya paylaşımlarını benim yaptığım hesaplardır. "tamyolileri.edit" isimli hesap "ekremedit" gibi edit paylaşımı yapan bir Instagram sayfasıdır. Bu sayfada edit yapılan paylaşımlar yapılmaktadır ancak uzun süredir bir paylaşım yapılmamıştır. "_mahirgun_" isimli hesap benim şahsi hesabımdır. Bu hesapta kendim ve ailemle ilgili paylaşımlar vardır. "pelinsuasmr" "deneme234de" "rebartdigital" "nesilart_" sosyal medya hesapları sosyal medya yapay zeka içerikleri üretimi ile ilgilidir ve yine bu hesaplarda daha öncede ifade ettiğim gibi bu hesaplar üzerinden yanlış bir haber, toplumu manipüle edecek yanıltacak bir paylaşım, milli ve dini değerlere hakaret içeren herhangi bir yapılmamıştır."
KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON MU ÇEKTİ?
Gün Kılıçdaroğlu'na ilişkin yaptığı paylaşım hakkında şunları söyledi:
"İmamoğlu ve Kemal Kılıçtaroğlu'nun resimlerini yan yana koyarak "Kemal Kılıçtaroğlu çekiliyor Ekrem Imamoğlu ikna etti" şeklinde bir paylaşım yapmıştım. Daha sonra Kemal Kılıçtaroğlu ekremedit isimli sayfamın paylaşımını ifade ederek böyle bir paylaşım yapıldığından dolayı kararını değiştirdiğini ifade etmiş, bu süreçte Kemal Kılıçtaroğlu'nun sosyal medya hesaplarıyla ilgilenen kişiler benim ekremedit isimli hesabın yöneticisi olduğumu bildikleri için beni hedef gösterdiler. Bende eğer benim paylaşımımdan dolayı sorun yaşanacaksa beni işten çıkarmalarını o dönem yöneticime söyledim. Onlarda bana hayır öyle bir şey söz konusu değil sen işine devam et sadece bir süre paylaşım yapma dediler. Sosyal medya platformlarında ifşa olduğum için şahsım hedef haline geldi. Bende ailem de zor durumda kaldığı için hem kendimi ifade edebilmek amacıyla hem de olurda ifade etme şansım olmaz dile telefonumda böyle bir not oluşturdum."
TROLL HESAPLARI TEK TEK İFŞALANDI
Gün yönettiği sosyal medya hesaplarını şu şekilde sıraladı:
"@istanbulbld-@ekremedit-@askersuleyman_ ve @haberibbcomtr isimli hesaplar ile ilgili yukarıda daha önce ayrıntılı açıklama yapmıştım. @istanbulbld isimli hesabın İBB de kurumsal sosyal medya hesabı yöneticiliği yaptığım dönemdeki paylaşımlarının kontrolünü yaptığımı, -@ekremedit isimli sosyal medya hesabını şahsi olarak Ekrem İmamoğlu'na destek verebilmek amacıyla kurup yönettiğimi,- @askersuleyman_ isimli hesabı da siyasi gündemi takip etmek amacıyla kullandığımı ifade etmiştim. Bu hesapların dışındaki -@sekuleresperonzo-@istsefiri64-@mevzuekrem - @thealtiok-@halkbaskanlari-@Edit_Efendisil isimli hesaplarla benim bir ilgim yoktur. Yaptığı paylaşımları bilmem kim tarafından yönetilir bilgi sahibi değilim."
KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON MU ÇEKTİLER?
Gün ifadesinde "Değişim alevi yanacak" paylaşımına ilişkin şunları söyledi:
"Telefonumun notlar kısmındaki yazdığım yazı ile ilgili yaptığım açıklamada da bahsettiğim gibi ekremedit isimli hesabım üzerinden yaptığım paylaşım üzerine adımın ifaşalandığını ve zor durumda bırakıldığımı anlatmıştım. Bu yukarıdaki görsellerde anlattığım olayın görselleri yani kimliğimin ifşalanıp hedef gösterildiğim paylaşımlardır. Ben Bülent Gürsoy isimli şahsı da hesabı da tanımıyorum. Bu paylaşımlar beni hedef göstermek için yapılmış paylaşımlardır. Yaptığım paylaşımın olduğu gün CHP'nin kongresiyle ilgili bir haber vardi. Bende o haberi alıntı yapıp paylaşmıştım. Ama bu tweeti atanlar benim paylaştığım haberi kesip, "değişim alevi yanacak" şeklindeki paylaşımımı sanki ben Kemal Kılıçtaroğlu alevi olduğu için yanacak ve aleviler yanacak dediğim şeklinde göstererek manipülasyon yapıp beni hedef gösteriyorlar. Ben kendim alevi olan bir vatandaş olarak böyle bir şeyi neden ima edeyim? Ancak paylaşımı yapanlar tamamen kelime oyunu yaparak paylaşımı istediği yere çekmişler ve tehditler almama sebep olmuşlardır."
Gün ifadesinin sonunda şunları söyledi:
"Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben İBB'de maaşlı bir çalışan olarak görevimin gerektirdiği şekilde çalıştım. Soruşturma dosyasında adı geçen tanıdığım olan şahısları ne şekilde tanıdığımı ve ilişkimi anlattım. Bir suç örgütü var bilmiyorum ancak ben hiçbir suçun ve suç işleyen bir grubun içerisinde yer almadım. Çalıştığım pozisyona liyakat üzerine eğitimimin ve emeklerimin neticesinde geldim. İBB'deki çalıştığım dönemde yönettiğim sosyal medya hesaplarından kimseyi yanıltmadım. Kimsenin milli ve dini değerlerine hakaret etmedim. Ifadede sorulan sosyal medya hesaplarına dair ayrıntılı açıklamamı yaptım. Yukarıda da detayla bahsettiğim üzere ekremedit hesabından dolayı ismimin ifşa olması sebebiyle ve sosyal medyada İmamoğlu ile alakalı hesapların benim tarafımdan yönetildiğine dair iftiralar atıldığı için 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra İBB'deki işimden çıkarıldım ve işsiz kaldım. Işsiz kaldığım için beni kabul eden bir firmada işe girmek durumunda kaldım. Şuan hala daha işsizim. Tüm bu süreçlerden kaynaklı mağdur oldum. Gözaltına alındığım andan itibaren telefon ve bilgisayarlar ile hesaplarıma ait bilgileri kolluk kuvvetlerine teslim ederek yardımcı oldum. Gizlediğim ve sakladığım bir şey olmadığını gösterdim. Ulusal medya da ve sosyal medyada Ben adımın trol başı şeklinde paylaşıldığını avukatım ileyaptığım görüşme neticesinde öğrendim. Dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen dosya ile ilgili ve benimle ilgili haberlerin ve paylaşımların olduğunu öğrendim. Bu durum benim masumiyet karinemi çiğnemektedir. henüz ifade vermemişken ulusal medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında yargılamamın yapıldığını ve suçlu ilan edildiğimi öğrendim. Bu haberleri ve paylaşımları yapan şahıslar ve kurumlardan ayrıca da şikayetçiyim. Ben soruşturma başladığından bu yana iki kez daha önceden eşimle birlikte planladığımız tatil için yurtdışına gittim. Ancak devletime olan inancımdan güvenimden ve herhangi bir suçun içinde olmadığımı bildiğimden dolayı kaçmadım ülkeme geri geldim. İfademe bunlar dışında eklemek istediğim başkaca bir husus yoktur. "
