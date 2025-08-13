Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a küstah ifadeler! Bakan Tunç duyurdu: Özel hakkında soruşturma açıldı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 14 Ağustos Perşembe günü AK Parti'ye katılacağı ve rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı iddiası siyaset kulislerine bomba gibi düştü.

(Fotoğraf: AA)

CHP'de Aydın krizi yaşanırken skandal bir gelişme yaşandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH İFADELER!

CHP'den ayrılanları hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek Başkan Erdoğan'a yönelik "lan" şeklinde küstah ifadelere yer verdi.

Özel'in yaptığı skandal açıklamalarına, "Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra nasıl başını yastığa koyup da "namusluyum, insanım" diyebilirsin? Kelime oyunu yapıyor, "ne kadar Aydın var yarın için" diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta." ifadelerine yer verdi.

ÇERÇİOĞLU'NA AÇIK TEHDİT

Özlem Çerçioğlu ve istifa etmeye hazırlanan diğer CHP'lileri açıktan tehdit eden Özgür Özel, Efeler İlçe Başkanı da "namussuz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Özel, "İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Bizim mertçe tutumuza karşı yaptıkları bu. Ama hadi bakalım bundan sonrası görelim. Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi "Aydın"latacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma" şeklinde konuştu.