Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e siyasilerden peş peşe tepki....
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e siyasilerden peş peşe tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik 'seviyesiz' sözlerini şiddetle kınadıklarını bildirdi. Özel'in küstah sözlerine bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan geldi. Ala ise, 'Özgür Özel'in diline yansıyan öfke, muhalefet etme tarzı olamaz, daha ziyade siyaseti kişiselleştirdiğinin göstergesidir.' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Çelik, açıklamasında şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.
"HADDİNİ BİLDİRMEKTEN ASLA GERİ DURMAYIZ"
Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."
BİR TEPKİ DE AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA'DAN,
Özel'in küstah sözlerine bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan geldi. Ala, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Ala, şunları kaydetti: "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği ölçüsüz, yakışıksız ve çirkin sözlerini şiddetle kınıyorum. Siyaset, sorumlulukla yapılmalıdır. Hele bir partinin genel başkanı, ana muhalefetin lideriyseniz her cümleniz devlet adabına uygun olmalıdır. Siyasette zaman zaman sert tartışmalar olur, eleştiri de olur. Ancak devlet adabı, öfkeye teslim olmadan konuşabilmeyi gerektirir. Devlet geleneğini bilen, milletin değerlerine saygı duyan bir siyasetçinin, kişisel saldırılara varan ifadelerden uzak durması gerekir.
Özgür Özel'in diline yansıyan öfke, muhalefet etme tarzı olamaz, daha ziyade siyaseti kişiselleştirdiğinin göstergesidir. Kendisine, hakaretle değil, vizyonla, projeyle ve sağduyuyla konuşmasını ve bu tür çirkin eylemlerini derhal sonlandırmasını tavsiye ediyorum. Bu kritik dönemde Türkiye'nin ihtiyacı, kavgadan beslenen siyasetçiler değil, ortak aklı büyüten, milleti birleştiren liderlerdir. Unutulmamalıdır ki bu millet, kimin gerçekten kendisi için konuştuğunu çok iyi bilir."
"YAKIŞIKSIZ BİR DİL"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "Siyaset, her şeyden önce seviye ve üslup işidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum. Kendi iç siyasi çelişkilerini ve çekişmelerini böylesine yakışıksız bir dil ile kamuoyuna yansıtmak, siyasî nezaket ve etik açısından asla kabul edilemez.
Ülkemizin tarihî bir dönemden geçtiği bugünlerde, sorumluluk makamında bulunan tüm aktörlerin, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirecek bir dil kullanmaları gerekirken, siyaseti gerilim ve kutuplaşma zeminine çekmeye çalışmaları üzüntü vericidir. Muhalefet, milletin kendisine yüklediği sorumluluk gereği, bu seviyesiz dili hak etmemektedir." ifadelerine yer verdi.
ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanı'nın kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış, siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyasi ahlak ve etikten uzak, saldırgan tavrı; içinde bulunduğu çıkmazın açık bir göstergesidir. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler, partisinin içinde bulunduğu yolsuzlukların ve demokrasiden uzak genel kurullarının üzerini örtme çabasından başka bir şey değildir. Aziz milletimizin kendilerine yüklediği muhalefet olma görevini hakkıyla yerine getirmek yerine, iftira ve hakaretle siyaset yürütmek; içinde bulunulan panik halinin gizlenemeyen dışavurumudur. Gerçek muhalefet, milletin derdine çare üretmekten, çözüm ve proje sunmaktan geçer."
BAYKOÇ: "TÜKENMİŞ CHP SİYASETİNİN SON ÇIRPINIŞLARI"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "lan" ifadesi, siyasette tansiyonu yükseltti. AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Özel'in sözlerini "siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin ifadeler" olarak nitelendirdi. Baykoç, CHP liderini "emanetçi ve sözde genel başkan" sözleriyle hedef alırken, partisi üzerinde hiçbir hâkimiyeti kalmadığını, koltuk ve rant kavgaları içinde tükenen CHP siyasetinin son çırpınışlarını sergilediğini belirtti.
CHP'den ayrılanları hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek Başkan Erdoğan'a yönelik "lan" şeklinde küstah ifadelere yer verdi.
Özel'in yaptığı skandal açıklamalarına, "Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra nasıl başını yastığa koyup da "namusluyum, insanım" diyebilirsin? Kelime oyunu yapıyor, "ne kadar Aydın var yarın için" diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta." ifadelerine yer verdi.
BAYKOÇ: "TÜKENMİŞ CHP SİYASETİNİN SON ÇIRPINIŞLARI"
AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Özel'in ifadelerini "siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin sözler" olarak değerlendirdi. Baykoç'un açıklaması şöyle:
"CHP'nin 'emanetçi' ve 'sözde' genel başkanının, Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelttiği, kirli ama kendi ağzına yakışan, siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin sözlerine bugün bir yenisini daha eklemiştir. Kirli zihin dünyasının itirafı mahiyetindeki bu seviyesiz sözler, tükenmiş CHP siyasetinin son çırpınışlarıdır.
Partisi üzerinde hiçbir hâkimiyeti kalmamış Özgür Özel'in, arkadan hançerlediği eski genel başkanıyla arasındaki koltuk kavgaları ve parti içerisindeki taht, baht, rant kavgaları; CHP'nin bu hâle gelmesindeki anlayışlarının tezahürüdür.
Bu anlayışın kendilerine hayır getirmeyeceği gibi memlekete de fayda sağlamayacağı aşikârdır."
Baykoç'un sözleri, CHP'nin Aydın'daki krizinin yalnızca yerel bir sorun değil, genel merkeze uzanan bir yönetim zaafı olduğunu vurgulayan bir çıkış olarak yorumlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik testi: Ağaç mı aslan mı? Cevabınız ilişkilerde nasıl davrandığınızı ele veriyor
- Bir kere ekin, yıl boyu hasat edin: Saksıda kolayca yetişiyor
- Zeka testi: Bu trafik sıkışıklığını kaç saniyede çözebilirsiniz? Sadece tek bir arabayı hareket ettirmeniz gerekiyor!
- 80 bin emekliye müjde: SGK Almanya ve Bulgaristan emeklileri için duyurdu
- Ücretli öğretmenlik başvurusu 2025-2026: Tarihler, şartlar ve nasıl Yapılır?
- Ankara-İzmir hattı ile yolculukta yeni dönem: 14 saatten 3,5 saate düşüyor! Ankara-İzmir YHT hattı istasyon ve güzergah bilgileri
- Unutkanlığı azaltan ve hafızayı güçlendiren 5 basit yöntem
- Pegasus’tan 5 Euro yurt dışı bilet satışı! Pegasus kampanyası hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?
- PSG ile Tottenham 50. UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya! PSG-Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Türkiye 2025 nüfus sayısı güncellendi! TÜİK'ten taze liste: 160 bin artışla genç nüfus ve kadın-erkek oranı değişti, işte harita...
- Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? Roblox Türkiye’de ne zaman açılacak?
- Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?