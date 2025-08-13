Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e siyasilerden peş peşe tepki....

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanı'nın kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış, siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."

(Foto: AA)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyasi ahlak ve etikten uzak, saldırgan tavrı; içinde bulunduğu çıkmazın açık bir göstergesidir. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler, partisinin içinde bulunduğu yolsuzlukların ve demokrasiden uzak genel kurullarının üzerini örtme çabasından başka bir şey değildir. Aziz milletimizin kendilerine yüklediği muhalefet olma görevini hakkıyla yerine getirmek yerine, iftira ve hakaretle siyaset yürütmek; içinde bulunulan panik halinin gizlenemeyen dışavurumudur. Gerçek muhalefet, milletin derdine çare üretmekten, çözüm ve proje sunmaktan geçer."

(Foto: ahaber.com.tr)

BAYKOÇ: "TÜKENMİŞ CHP SİYASETİNİN SON ÇIRPINIŞLARI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "lan" ifadesi, siyasette tansiyonu yükseltti. AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Özel'in sözlerini "siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin ifadeler" olarak nitelendirdi. Baykoç, CHP liderini "emanetçi ve sözde genel başkan" sözleriyle hedef alırken, partisi üzerinde hiçbir hâkimiyeti kalmadığını, koltuk ve rant kavgaları içinde tükenen CHP siyasetinin son çırpınışlarını sergilediğini belirtti.

CHP'den ayrılanları hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek Başkan Erdoğan'a yönelik "lan" şeklinde küstah ifadelere yer verdi.

Özel'in yaptığı skandal açıklamalarına, "Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra nasıl başını yastığa koyup da "namusluyum, insanım" diyebilirsin? Kelime oyunu yapıyor, "ne kadar Aydın var yarın için" diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta." ifadelerine yer verdi.

BAYKOÇ: "TÜKENMİŞ CHP SİYASETİNİN SON ÇIRPINIŞLARI"

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Özel'in ifadelerini "siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin sözler" olarak değerlendirdi. Baykoç'un açıklaması şöyle:

"CHP'nin 'emanetçi' ve 'sözde' genel başkanının, Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelttiği, kirli ama kendi ağzına yakışan, siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin sözlerine bugün bir yenisini daha eklemiştir. Kirli zihin dünyasının itirafı mahiyetindeki bu seviyesiz sözler, tükenmiş CHP siyasetinin son çırpınışlarıdır.

Partisi üzerinde hiçbir hâkimiyeti kalmamış Özgür Özel'in, arkadan hançerlediği eski genel başkanıyla arasındaki koltuk kavgaları ve parti içerisindeki taht, baht, rant kavgaları; CHP'nin bu hâle gelmesindeki anlayışlarının tezahürüdür.

Bu anlayışın kendilerine hayır getirmeyeceği gibi memlekete de fayda sağlamayacağı aşikârdır."

Baykoç'un sözleri, CHP'nin Aydın'daki krizinin yalnızca yerel bir sorun değil, genel merkeze uzanan bir yönetim zaafı olduğunu vurgulayan bir çıkış olarak yorumlandı.