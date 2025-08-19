Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu: İmar rantını reddedince hedef oldum

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk kez konuştu. Kuşadası'nda 6 milyar liralık rantı engellediği için hedef haline getirildiğini belirten Çerçioğlu, Danıştay ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı kararlarının yer aldığı resmi belgeleri de kamuoyuyla paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN