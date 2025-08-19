19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu: İmar rantını reddedince hedef oldum
Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu: İmar rantını reddedince hedef oldum

Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu: İmar rantını reddedince hedef oldum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 09:49
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk kez konuştu. Kuşadası'nda 6 milyar liralık rantı engellediği için hedef haline getirildiğini belirten Çerçioğlu, Danıştay ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı kararlarının yer aldığı resmi belgeleri de kamuoyuyla paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu: İmar rantını reddedince hedef oldum
CHP’nin seçim kavgasında 1 kişi ağır yaralandı
CHP’nin seçim kavgasında 1 kişi ağır yaralandı
Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme
Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme
Genelkurmay’da devir teslim töreni!
Genelkurmay'da devir teslim töreni!
CHP’de transfer çelişkisi! Şaşırtan açıklama
CHP’de transfer çelişkisi! Şaşırtan açıklama
Komisyon şehit ailelerini dinleyecek
Komisyon şehit ailelerini dinleyecek
İBB yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı
İBB yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı
Gazze Mahkemesi’den uluslararası çağrı!
Gazze Mahkemesi’den uluslararası çağrı!
Beyaz Saray’da kalıcı barış zirvesi!
Beyaz Saray’da kalıcı barış zirvesi!
Kaan envanter için gün sayıyor!
Kaan envanter için gün sayıyor!
A Haber’de çarpıcı analiz: Savaş masasında büyük acziyet!
A Haber’de çarpıcı analiz: Savaş masasında büyük acziyet!
2 Yıl Silahlar Susacak iddiasının perde arkası
“2 Yıl Silahlar Susacak” iddiasının perde arkası
Daha Fazla Video Göster