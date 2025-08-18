CHP'den yine "doldurma" miting! Partililer AK Parti'ye geçen Aydın'a otobüslerle partililer taşındı | Özel'e karşılama şoku: Yüzü düştü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ankara'da düzenlenen törenle parti rozetini takarak resmen AK Parti'li oldu. Bu durum CHP'de öfkeye neden oldu.

Bu gelişmeler bir yana CHP'nin de Aydın'da mitingi bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlıklı miting için Aydın'a geldi.

CHP daha önceki pek çok mitinginde de taşıma yöntemi ile meydanları doldurmayı amaçlamış amcak buna rağmen o doluluk elde edilememişti. Aydın'da da yine aynı yönteme başvuruldu ve düzenlenecek miting öncesinde çevre illerden otobüslerle partililerin taşındığı görüldü.

Miting öncesinde Aydın'a giriş yapan çok sayıda otobüs dikkat çekti. CHP yönetiminin, meydanı doldurmakta zorlanacağına yönelik kaygılar üzerine İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve diğer illerden otobüslerle partili taşıdığı öğrenildi.

TAŞIMALI MİTİNGE RAĞMEN AZ SAYIDA KİŞİ! ÖZEL'İN MORALİ BOZULDU

Ancak Özgür Özel İl başkanlığına doğru girişte şok yaşadı. Az sayıda kişinin karşıladığı Özel'in moral bozukluğu yüzüne yansıdı.

Özlem Çerçioğlu'nun partiden ayrılışı sonrası Aydın'da oluşan siyasi boşluğu gidermek isteyen CHP'nin, mitingde yüksek katılım görüntüsü verebilmek adına "taşımalı kalabalık" yöntemine başvurduğu iddia ediliyor.

CHP'DEN İSTİFA EDEN ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'YE GEÇTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü programında, Aydın'a daha önce nasıl hizmet ettiyse bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğini söyleyerek, "Bugün hakkımda birtakım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım" şeklinde konuştu.

Tek derdinin ülkeye ve Aydın'a hizmet etmek olduğuna dikkati çeken Çerçioğlu, "Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, Aydın'ın 1'inci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.