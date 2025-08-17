Batı’da sahteciliğe ağır fatura! Türkiye’de "Bifet" ifşası sonrası yeniden gündem oldu: Avrupa ve Amerika’da gıda skandalları pahalıya patlıyor

Fotoğraf - ahaber.com.tr arşiv

Horsemeat skandalı Avrupa, 2013 - 2013 yılında Avrupa'da ortaya çıkan Horsemeat skandalında, at etinin sığır eti olarak satıldığı tespit edildi. Özellikle dondurulmuş lazanya ve hamburgerlerde kullanılan etler, DNA testleriyle saptandı. İngiltere'de iki sanığa 4 yıl 6 ay, bir sanığa ise 18 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Şirketler milyarlarca euro değerinde ürünleri geri çağırmak zorunda kaldı. Bu olay, AB denetim sistemi (RASFF ve Europol) sayesinde hızlı bir şekilde müdahale edilse de, büyük bir tüketici güven kaybına yol açtı.

Almanya organik et sahteciliği, 2019 - Almanya'da bazı şirketlerin konvansiyonel etleri "organik" etiketiyle sattığı ortaya çıktı. Skandalın ardından şirket sahibine 6 yıl hapis cezası ve milyonlarca euro para cezası uygulandı. Bu vaka, AB'de "organik" ibaresinin kötüye kullanımının ciddi cezai yaptırımlarla sonuçlandığını gösterdi.

İtalya kaçak ve yanıltıcı et, 2020-2022 - İtalya'da uzak ülkelerden getirilen düşük kaliteli etler "yerli İtalyan" diye satılırken, onlara el kondu ve firmalara yüz binlerce euro para cezası uygulandı. 2020'de dana salamı diye satılan ürünlerde domuz eti tespit edilen bir firma ise 250.000 € para cezası ve ürün toplatma cezasıyla karşılaştı.

ABD'de örnek vaka New York ve Chicago - New York'ta 2014 yılında "helal" etiketiyle domuz eti satan bir toptancı, FDA tarafından ürünleri toplatmak zorunda kaldı. Şirket sahibi 18 ay hapis cezası aldı ve açılan sivil davada 1,2 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Chicago'da ise dana kıyma diye satılan ürünlerde at ve domuz DNA'sı tespit edilince, USDA tesisi kapattı ve sorumlu kişiler dolandırıcılık suçundan yargılandı.