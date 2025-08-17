Batı’da sahteciliğe ağır fatura! Türkiye’de "Bifet" ifşası sonrası yeniden gündem oldu: Avrupa ve Amerika’da gıda skandalları pahalıya patlıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit-tağşiş listesinde yeniden adı geçen Bifet markasının “dana sucuk” adı altında sattığı üründen domuz eti çıkması, gıda sahteciliğinde cezaların yetersizliğini gündeme taşıdı. Türkiye’de bu tür suçlar çoğunlukla hapis cezasına çevrilip ertelenirken, Avrupa ve Amerika’daki yaptırımlar çok daha ağır. Türkiye’de daha önce “Gurme” ve “Yeditepe” markalarıyla dana eti diye domuz eti sattığı defalarca ortaya çıkan firma, bu kez “Bifet” adıyla piyasaya geri döndü. Şirketin sahibi İlko Köse olarak kayıtlara geçti. Bu durum, Batı’daki benzer skandalları ve uygulanan cezai yaptırımları akıllara getirdi. Buna göre New York’ta “helal” etiketiyle domuz eti satan bir toptancı 18 ay hapis cezası alırken; Chicago’da at ve domuz DNA’sı çıkan kıymalar nedeniyle bir USDA tesisi kapatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş listesinde adı geçen Bifet markasının "dana sucuk" olarak sattığı üründen domuz eti çıkması, Türkiye'de gıda sahteciliği ve suçlara verilen cezaların ne kadar yeterli olduğu sorularını gündeme taşıdı. Daha önce "Gurme" ve "Yeditepe" markalarıyla da benzer skandallara karışan firma, bu kez "Bifet" adıyla piyasaya geri döndü. Şirketin sahibi İlko Köse olarak kayıtlara geçerken, skandal Avrupa ve Amerika'daki örneklerde uygulanan ağır yaptırımları akıllara getirdi.
VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRMİŞ
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan gıda denetimlerinde yine domuz eti skandalı yaşandı. 14 Ağustos tarihli yayınlanan yeni listede bir kez daha "Bifet" isimli markanın ürününde domuz eti tespit edildiği bildirildi.
SALAMDAN SONRA SUCUKTA DOMUZ ETİ
Geçtiğimiz haftalarda yapılan denetimlerde "Dana İspanyol Salam" olarak satılan Bifet'in ürününde de domuz eti çıkmış ve bu durum kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu kez de Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Bifet" markalı dana sucuklarında domuz eti bulundu.
BATI'DA SAHTECİLİĞE AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR
Avrupa ve Amerika'da son yıllarda yaşanan gıda sahteciliğinde suçlulara ağır yaptırımlar uygulanıyor. Buna göre 2013 yılında Avrupa'da Horsemeat skandalı, 2019'da Almanya'da organik et sahteciliği, 2020-2022 arasında İtalya'da kaçak ve yanıltıcı et ve ABD'de örnek vaka 2014 yılında New York ve Chicago'da "helal" etiketiyle domuz eti satan bir toptancıya uygulana yaptırımlar dikkat çekti.
Horsemeat skandalı Avrupa, 2013 - 2013 yılında Avrupa'da ortaya çıkan Horsemeat skandalında, at etinin sığır eti olarak satıldığı tespit edildi. Özellikle dondurulmuş lazanya ve hamburgerlerde kullanılan etler, DNA testleriyle saptandı. İngiltere'de iki sanığa 4 yıl 6 ay, bir sanığa ise 18 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Şirketler milyarlarca euro değerinde ürünleri geri çağırmak zorunda kaldı. Bu olay, AB denetim sistemi (RASFF ve Europol) sayesinde hızlı bir şekilde müdahale edilse de, büyük bir tüketici güven kaybına yol açtı.
Almanya organik et sahteciliği, 2019 - Almanya'da bazı şirketlerin konvansiyonel etleri "organik" etiketiyle sattığı ortaya çıktı. Skandalın ardından şirket sahibine 6 yıl hapis cezası ve milyonlarca euro para cezası uygulandı. Bu vaka, AB'de "organik" ibaresinin kötüye kullanımının ciddi cezai yaptırımlarla sonuçlandığını gösterdi.
İtalya kaçak ve yanıltıcı et, 2020-2022 - İtalya'da uzak ülkelerden getirilen düşük kaliteli etler "yerli İtalyan" diye satılırken, onlara el kondu ve firmalara yüz binlerce euro para cezası uygulandı. 2020'de dana salamı diye satılan ürünlerde domuz eti tespit edilen bir firma ise 250.000 € para cezası ve ürün toplatma cezasıyla karşılaştı.
ABD'de örnek vaka New York ve Chicago - New York'ta 2014 yılında "helal" etiketiyle domuz eti satan bir toptancı, FDA tarafından ürünleri toplatmak zorunda kaldı. Şirket sahibi 18 ay hapis cezası aldı ve açılan sivil davada 1,2 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Chicago'da ise dana kıyma diye satılan ürünlerde at ve domuz DNA'sı tespit edilince, USDA tesisi kapattı ve sorumlu kişiler dolandırıcılık suçundan yargılandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon: Otların arasından çekirgeyi 8 saniyede bulabilir misin? 10 kişiden 9’u başarısız oluyor
- Beyninizin çürümesini önleyin: Odaklanma gücünü artıracak 5 basit adım
- Kişilik testi: Şeftali mi nektarin mi? Tercihiniz mantık insanı mı yoksa duygusal mı olduğunuzu söylüyor
- Çiçekler için doğal doping formülü: Evdeki bu karışım çiçekleri coşturuyor, sadece 3 damla yetiyor
- Bir kaşıkla tertemiz oluyor, kireçten eser bırakmıyor! Çaydanlığı anında parlatan o yöntem
- 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır?
- ATV’nin yeni dizisi “Gözleri Karadeniz” ilk bölüm ne zaman? Dizi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosu kim?
- Balıkesir'de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!
- 🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!
- MGM’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor! 16 Ağustos hava durumu raporu
- Bu optik illüzyonu çözen %90 başarısız oluyor! C harfini gözden kaçırıyor
- 10 dakika uygulandığında 10 günde etkili sonuç veriyor! Gıdıyı yok eden 3 basit hareket