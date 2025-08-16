Bifet’te yine domuz eti skandalı! Tepkiler çığ gibi... A Haber’de açıkladı: Hukuki yaptırımlar uygulanmalı

16 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 18:03 Güncelleme: 16.08.2025 18:28
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürün listesine yine Bifet isimli marka skandallarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde salamından domuz eti çıkan Bifet'in bu kez de dana sucuk olarak sattığı üründe domuz tespit edildi. Sahibi İlko Köse olan markanın daha önce de '7tepe' ve 'Gurme' isimli markalarıyla vatandaşa domuz yedirdiği belirlenmişti. Firmanın sahibi İlko Köse, şirket ismi değişikliği yaparak vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ederken vatandaşlar, söz konusu şirketin bir an önce kapatılmasını istiyor. Konuyla ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı taklit ve tağşiş yapan tüm firmalara, bütün hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini, bu tarz vakaların önüne ancak bu şekilde geçilebileceğinin altını çizdi.

BİFET VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRMİŞ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan gıda denetimlerinde yine domuz eti skandalı yaşandı. 14 Ağustos tarihli yayınlanan yeni listede bir kez daha "Bifet" isimli markanın ürününde domuz eti tespit edildiği bildirildi.

SALAMDAN SONRA ŞİMDİ DE SUCUKTA DOMUZ ETİ
Geçtiğimiz haftalarda yapılan denetimlerde "Dana İspanyol Salam" olarak satılan Bifet'in ürününde de domuz eti çıkmış ve bu durum kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu kez de Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Bifet" markalı dana sucuklarında domuz eti bulundu.

MARKA DEĞİŞTİRİP YILLARDIR VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRİYOR
"BİFET" isimli markanın daha önce "7tepe" ve "Gurme" isimleriyle de ürettiği et ürünlerine domuz eti koyduğu ve bu durumun Bakanlık tarafından daha önce yapılan denetimlerle de ortaya konulduğu görüldü.

Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde "Gurme" adıyla hizmet veren markanın sucuğundan ve macar salam kamur harcından domuz çıktığı belirlendi.

"HUKUKİ YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"
Konuyla ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı taklit ve tağşiş yapan tüm firmalara, bütün hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini, bu tarz vakaların önüne ancak bu şekilde geçilebileceğinin altını çizdi. Bifet firmasına ilişkin konuşan Saraçlı, "Burada bir kamu suçu işleniyor. Aynı şirketin salam dediğimiz ürünlerinde domuz tespit edilmişti. Şimdi de sucuk olarak sundukları ürünlerde domuz ürünü tespit edildi. Aynı şahsın, aynı şirket sahibinin farklı markalarla piyasaya sürdüğü ürünlerde maalesef domuz eti tespit edildi. Bir çok cezalar, para cezasına çevrilerek ertelenmekte. Burada ertelemenin tamamen kaldırılması, hukuki olarak cezai şart olarak uygulanacak olan bütün yaptırımların uygulanması mutlak suretle şart." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Firmanın sahibi İlko Köse, şirket ismi değişikliği yaparak vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ederken vatandaşlar, söz konusu şirketin bir an önce kapatılmasını istiyor.

İŞTE O TEPKİLER...

"Kasabın dahi önünden geçmesi yasaklanması gerekirken kaç tane marka ile ticaret yapmış"
"CEZASI AĞIR OLMALI"
"Bifet 60 yıldır milleti domuz etiyle mi kandırmış? Bu ihanetin cezası ağır olmalı! Türk halkının güvenini satanlara yer yok!"

BİFET'İN SAHİBİ İLKO KÖSE KİM?
Bulgar asıllı olduğu öğrenilen İlko Köse, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor. İlko Köse'nin 2019'da domuz skandalına adı karışan Gurme ve 7tepe isimli markalarını kapatıp isim değişikliğine giderek Bifet markasını çıkardığı ancak bu marka ile de ürünlerine domuz eti koymayı sürdürdüğü tespit edildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE NATAMİSİN
Listede ayrıca Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Asova" ve "Aybey" markalı peynirlerde ise natamisin tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla kullanılan bu madde, mevzuata aykırı kabul ediliyor.

