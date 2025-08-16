Bifet’te yine domuz eti skandalı! Tepkiler çığ gibi... A Haber’de açıkladı: Hukuki yaptırımlar uygulanmalı

Bifet'in daha önce de ʺ7tepeʺ ve ʺGurmeʺ markalarıyla dana diyerek domuz eti sattığı tespit edilmişti. (A Haber arşiv)

MARKA DEĞİŞTİRİP YILLARDIR VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRİYOR

"BİFET" isimli markanın daha önce "7tepe" ve "Gurme" isimleriyle de ürettiği et ürünlerine domuz eti koyduğu ve bu durumun Bakanlık tarafından daha önce yapılan denetimlerle de ortaya konulduğu görüldü.

Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde "Gurme" adıyla hizmet veren markanın sucuğundan ve macar salam kamur harcından domuz çıktığı belirlendi.

(Foto: ahber.com.tr)

"HUKUKİ YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"

Konuyla ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı taklit ve tağşiş yapan tüm firmalara, bütün hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini, bu tarz vakaların önüne ancak bu şekilde geçilebileceğinin altını çizdi. Bifet firmasına ilişkin konuşan Saraçlı, "Burada bir kamu suçu işleniyor. Aynı şirketin salam dediğimiz ürünlerinde domuz tespit edilmişti. Şimdi de sucuk olarak sundukları ürünlerde domuz ürünü tespit edildi. Aynı şahsın, aynı şirket sahibinin farklı markalarla piyasaya sürdüğü ürünlerde maalesef domuz eti tespit edildi. Bir çok cezalar, para cezasına çevrilerek ertelenmekte. Burada ertelemenin tamamen kaldırılması, hukuki olarak cezai şart olarak uygulanacak olan bütün yaptırımların uygulanması mutlak suretle şart." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Firmanın sahibi İlko Köse, şirket ismi değişikliği yaparak vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ederken vatandaşlar, söz konusu şirketin bir an önce kapatılmasını istiyor.