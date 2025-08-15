Yine Bifet yine domuz eti! Bu kez de dana sucuk diye domuz ürünü satmışlar! İlko Köse'nin skandalları bitmiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürün listesine yine Bifet isimli marka damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde salamından domuz eti çıkan Bifet'in bu kez de dana sucuk olarak sattığı üründe domuz tespit edildi. Sahibi İlko Köse olan markanın daha önce de "7tepe" ve "Gurme" isimli markalarıyla vatandaşa domuz yedirdiği belirlenmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan gıda denetimlerinde yine domuz eti skandalı yaşandı. 14 Ağustos tarihli yayınlanan yeni listede bir kez daha "Bifet" isimli markanın ürününde domuz eti tespit edildiği bildirildi.
SALAMDAN SONRA ŞİMDİ DE SUCUKTA DOMUZ ETİ
Geçtiğimiz haftalarda yapılan denetimlerde "Dana İspanyol Salam" olarak satılan Bifet'in ürününde de domuz eti çıkmış ve bu durum kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu kez de Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Bifet" markalı dana sucuklarında domuz eti bulundu.
MARKA DEĞİŞTİRİP YILLARDIR VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRİYOR
"BİFET" isimli markanın daha önce "7tepe" ve "Gurme" isimleriyle de ürettiği et ürünlerine domuz eti koyduğu ve bu durumun Bakanlık tarafından daha önce yapılan denetimlerle de ortaya konulduğu görüldü.
Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde "Gurme" adıyla hizmet veren markanın sucuğundan ve macar salam kamur harcından domuz çıktığı belirlendi.