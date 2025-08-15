Yine Bifet yine domuz eti! Bu kez de dana sucuk diye domuz ürünü satmışlar! İlko Köse'nin skandalları bitmiyor

Giriş Tarihi: 15.08.2025 10:34

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan gıda denetimlerinde yine domuz eti skandalı yaşandı. 14 Ağustos tarihli yayınlanan yeni listede bir kez daha "Bifet" isimli markanın ürününde domuz eti tespit edildiği bildirildi.

SALAMDAN SONRA ŞİMDİ DE SUCUKTA DOMUZ ETİ Geçtiğimiz haftalarda yapılan denetimlerde "Dana İspanyol Salam" olarak satılan Bifet 'in ürününde de domuz eti çıkmış ve bu durum kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu kez de Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Bifet" markalı dana sucuklarında domuz eti bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan liste

Bifet'in daha önce de ʺ7tepeʺ ve ʺGurmeʺ markalarıyla dana diyerek domuz eti sattığı tespit edilmişti. (A Haber arşiv)

MARKA DEĞİŞTİRİP YILLARDIR VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRİYOR

"BİFET" isimli markanın daha önce "7tepe" ve "Gurme" isimleriyle de ürettiği et ürünlerine domuz eti koyduğu ve bu durumun Bakanlık tarafından daha önce yapılan denetimlerle de ortaya konulduğu görüldü.

Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde "Gurme" adıyla hizmet veren markanın sucuğundan ve macar salam kamur harcından domuz çıktığı belirlendi.