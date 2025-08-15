Yaşam

Yine Bifet yine domuz eti! Bu kez de dana sucuk diye domuz ürünü satmışlar! İlko Köse'nin skandalları bitmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürün listesine yine Bifet isimli marka damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde salamından domuz eti çıkan Bifet'in bu kez de dana sucuk olarak sattığı üründe domuz tespit edildi. Sahibi İlko Köse olan markanın daha önce de "7tepe" ve "Gurme" isimli markalarıyla vatandaşa domuz yedirdiği belirlenmişti.

ahaber.com.tr
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan gıda denetimlerinde yine domuz eti skandalı yaşandı. 14 Ağustos tarihli yayınlanan yeni listede bir kez daha "Bifet" isimli markanın ürününde domuz eti tespit edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listeTarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan liste

SALAMDAN SONRA ŞİMDİ DE SUCUKTA DOMUZ ETİ
Geçtiğimiz haftalarda yapılan denetimlerde "Dana İspanyol Salam" olarak satılan Bifet'in ürününde de domuz eti çıkmış ve bu durum kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu kez de Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Bifet" markalı dana sucuklarında domuz eti bulundu.

Bifet'in daha önce de ʺ7tepeʺ ve ʺGurmeʺ markalarıyla dana diyerek domuz eti sattığı tespit edilmişti. (A Haber arşiv)Bifet'in daha önce de ʺ7tepeʺ ve ʺGurmeʺ markalarıyla dana diyerek domuz eti sattığı tespit edilmişti. (A Haber arşiv)

MARKA DEĞİŞTİRİP YILLARDIR VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRİYOR
"BİFET" isimli markanın daha önce "7tepe" ve "Gurme" isimleriyle de ürettiği et ürünlerine domuz eti koyduğu ve bu durumun Bakanlık tarafından daha önce yapılan denetimlerle de ortaya konulduğu görüldü.

Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde "Gurme" adıyla hizmet veren markanın sucuğundan ve macar salam kamur harcından domuz çıktığı belirlendi.

Bifet'in sahibi Bulgar asıllı İlko Köse (A Haber arşiv)Bifet'in sahibi Bulgar asıllı İlko Köse (A Haber arşiv)

BİFET'İN SAHİBİ İLKO KÖSE KİM?
Bulgar asıllı olduğu öğrenilen İlko Köse, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor. İlko Köse'nin 2019'da domuz skandalına adı karışan Gurme ve 7tepe isimli markalarını kapatıp isim değişikliğine giderek Bifet markasını çıkardığı ancak bu marka ile de ürünlerine domuz eti koymayı sürdürdüğü tespit edildi.

Aybey isimli markanın peynirlerinde ʺnatamisinʺ tespit edildi. (A Haber arşiv)Aybey isimli markanın peynirlerinde ʺnatamisinʺ tespit edildi. (A Haber arşiv)

SÜT ÜRÜNLERİNDE NATAMİSİN
Listede ayrıca Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Asova" ve "Aybey" markalı peynirlerde ise natamisin tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla kullanılan bu madde, mevzuata aykırı kabul ediliyor.

Bifet’in dana salamında domuz eti!Bifet’in dana salamında domuz eti! BİFET'İN DANA SALAMINDA DOMUZ ETİ!
Marka değiştirip vatandaşa domuz yediriyorMarka değiştirip vatandaşa domuz yediriyor MARKA DEĞİŞTİRİP VATANDAŞA DOMUZ YEDİRİYOR

