Yaşam

Marka değiştirip vatandaşa domuz yediriyor! Salam ve sucukta büyük skandal: Önce 7tepe ve Gurme şimdi de Bifet | Kim bu İlko Köse?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni "Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi" ile Bifet isimli markanın salamlarında domuz eti kullandığı ve vatandaşa bu ürünleri yedirdiği tespit edildi. Markanın geçmişine bakıldığında büyük bir skandal gözler önüne serildi. İlko Köse'nin sahibi olduğu Bifet'in daha önce Gurme ve 7tepe markalarıyla hizmet verdiği ve adının önceden de domuz eti skandalına karıştığı görüldü.

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Marka değiştirip vatandaşa domuz yediriyor! Salam ve sucukta büyük skandal: Önce 7tepe ve Gurme şimdi de Bifet | Kim bu İlko Köse?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz 2025 tarihine ait "Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi"ni kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan listede, birçok firma yer alırken tek tırnaklı eti sahteciliğinin yanı sıra "domuz eti" skandalının da yer aldığı görüldü.

Bifet isimli markanın içinden domuz eti çıkan Dana İspanyol Salamı (A Haber arşiv)Bifet isimli markanın içinden domuz eti çıkan Dana İspanyol Salamı (A Haber arşiv)

SALAM DİYE VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRMİŞ
Kocaeli'de üretim yapan "BİFET Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi"nin ürettiği "Dana İspanyol Salam" isimli üründen alınan numunede "domuz eti" tespit edildi. Bu durum büyük tepki çekerken, daha büyük bir skandalı da günyüzüne çıkardı.

Daha önce Yeditepe ve Gurme markalarıyla vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen firmanın isim değiştirerek Bifet markasıyla da domuz eti yedirmeye devam ettiği ortaya çıktı. (A Haber arşiv)Daha önce Yeditepe ve Gurme markalarıyla vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen firmanın isim değiştirerek Bifet markasıyla da domuz eti yedirmeye devam ettiği ortaya çıktı. (A Haber arşiv)

MARKA FARKLI SAHİBİ VE DOMUZ ETİ SKANDALI AYNI
BİFET isimli markanın daha önce "7tepe" ve "Gurme" isimleriyle de ürettiği et ürünlerine domuz eti koyduğu ve bu durumun Bakanlık tarafından daha önce yapılan denetimlerle de ortaya konulduğu görüldü.

Gurme firmasının 2019'da yapılan denetimlerde salam ve sucuğunda domuz eti tespit edilmişti. (A Haber arşiv)Gurme firmasının 2019'da yapılan denetimlerde salam ve sucuğunda domuz eti tespit edilmişti. (A Haber arşiv)

Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde "Gurme" adıyla hizmet veren markanın sucuğundan ve macar salam kamur harcından domuz çıktığı belirlendi.

Firma ismi değiştirerek vatandaşa domuz eti yediren İlko Köse (A Haber arşiv)Firma ismi değiştirerek vatandaşa domuz eti yediren İlko Köse (A Haber arşiv)

KİM BU İLKO KÖSE?
Bulgar asıllı olduğu öğrenilen İlko Köse, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor. İlko Köse'nin 2019'da domuz skandalına adı karışan Gurme ve 7tepe isimli markalarını kapatıp isim değişikliğine giderek Bifet markasını çıkardığı ancak bu marka ile de ürünlerine domuz eti koymayı sürdürdüğü tespit edildi.

İşte Bifet markasıyla ilgili sosyal medyada yer alan tepkilerden bazıları (A Haber arşiv)İşte Bifet markasıyla ilgili sosyal medyada yer alan tepkilerden bazıları (A Haber arşiv)

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Domuz eti skandalına sosyal medyada da büyük tepki yağdı. İlko Köse'nin isim değişikliği oyunu ile ilgili olarak daha önce birçok kişinin bu duruma değindiği ortaya çıktı.

Bifet’in dana salamında domuz eti!Bifet’in dana salamında domuz eti! BİFET'İN DANA SALAMINDA DOMUZ ETİ!

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