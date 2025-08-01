Marka değiştirip vatandaşa domuz yediriyor! Salam ve sucukta büyük skandal: Önce 7tepe ve Gurme şimdi de Bifet | Kim bu İlko Köse?

Giriş Tarihi: 01.08.2025 16:23

Tarım ve Orman Bakanlığı , 31 Temmuz 2025 tarihine ait "Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi" ni kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan listede, birçok firma yer alırken tek tırnaklı eti sahteciliğinin yanı sıra "domuz eti" skandalının da yer aldığı görüldü.

SALAM DİYE VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRMİŞ Kocaeli 'de üretim yapan "BİFET Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi" nin ürettiği "Dana İspanyol Salam" isimli üründen alınan numunede "domuz eti" tespit edildi. Bu durum büyük tepki çekerken, daha büyük bir skandalı da günyüzüne çıkardı.

Daha önce Yeditepe ve Gurme markalarıyla vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen firmanın isim değiştirerek Bifet markasıyla da domuz eti yedirmeye devam ettiği ortaya çıktı. (A Haber arşiv)

MARKA FARKLI SAHİBİ VE DOMUZ ETİ SKANDALI AYNI

BİFET isimli markanın daha önce "7tepe" ve "Gurme" isimleriyle de ürettiği et ürünlerine domuz eti koyduğu ve bu durumun Bakanlık tarafından daha önce yapılan denetimlerle de ortaya konulduğu görüldü.