Marka değiştirip vatandaşa domuz yediriyor! Salam ve sucukta büyük skandal: Önce 7tepe ve Gurme şimdi de Bifet | Kim bu İlko Köse?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni "Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi" ile Bifet isimli markanın salamlarında domuz eti kullandığı ve vatandaşa bu ürünleri yedirdiği tespit edildi. Markanın geçmişine bakıldığında büyük bir skandal gözler önüne serildi. İlko Köse'nin sahibi olduğu Bifet'in daha önce Gurme ve 7tepe markalarıyla hizmet verdiği ve adının önceden de domuz eti skandalına karıştığı görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz 2025 tarihine ait "Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi"ni kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan listede, birçok firma yer alırken tek tırnaklı eti sahteciliğinin yanı sıra "domuz eti" skandalının da yer aldığı görüldü.
SALAM DİYE VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRMİŞ
Kocaeli'de üretim yapan "BİFET Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi"nin ürettiği "Dana İspanyol Salam" isimli üründen alınan numunede "domuz eti" tespit edildi. Bu durum büyük tepki çekerken, daha büyük bir skandalı da günyüzüne çıkardı.
MARKA FARKLI SAHİBİ VE DOMUZ ETİ SKANDALI AYNI
BİFET isimli markanın daha önce "7tepe" ve "Gurme" isimleriyle de ürettiği et ürünlerine domuz eti koyduğu ve bu durumun Bakanlık tarafından daha önce yapılan denetimlerle de ortaya konulduğu görüldü.