Rezan Epözdemir kayınvalidesi üzerinden milyarlık vurgun mu yaptı?

Rezan Epözdemir (A HABER ARŞİV)

20 MİLYARI AŞAN MİRAS DAVASINDAN EPÖZDEMİR ÇIKTI

Ünlü avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım soruşturmasında gözaltına alındı. Daha önce CIA-MOSSAD ve FETÖ yöneticilerinin yer aldığı masada fotoğrafı çıkan Epözdemir ile ilgili büyük suçlamalar var. Edinilen bilgilere göre; 2020 yılında vefat eden iş insanı Ömer Saçaklıoğlu'nun 20 milyar lirayı aşan miras davasından da Rezan Epözdemir çıktı.

DEĞERLİ GAYRİMENKULLERİ YOK PAHASINA SATIN ALDILAR

Epözdemir'in, Kemer Life olarak bilinen Göktürk'teki 100 değerli gayrimenkulün yok pahasına satın alınması sürecinin merkezinde olduğu iddia edildi. Ünlü avukatın yargı içinde elde ettiği gücü kullanarak Ömer Saçaklıoğlu'nun eşi Emine Saçaklıoğlu'nu miras dışında bıraktığı ve milyarlarca lira zarar ettirdiği de belirtiliyor.

Ömer Saçaklıoğlu'na ait Göktürk'teki 100 değerli gayrimenkul ölümünün ardından 12 Ekim 2022 tarihinde 243 milyon 508 bin TL'ye Kurtaran Gayrimenkul şirketine satıldı. Kurtaran Gayrimenkul'ün sahibinin Hülya Kurtaran isimli bir şahıs olduğu belirlenirken, Emine Saçaklıoğlu ve avukatları Hülya Kurtaran'ın bu satın almayı gerçekleştirebilecek bir maddi güce sahip olmadığını tespit ettiklerini vurguluyor. Kurtaran'ın İstanbul'un sıradan bir semtinde mütevazi bir hayata sahip olduğu belirtilirken, şirketin Göktürk'teki değerli arazileri almadan 45 gün önce 100 bin TL'ye kurulması da manidar olarak değerlendiriliyor. Emine Saçaklıoğlu'nun avukatları, 243 milyon 508 bin TL'ye satılan 100 gayrimenkulün piyasa değerinin 2022 yılı itibarıyla 1.5 ila 2 milyar TL olduğunu da vurguluyor. Göktürk'teki arazinin 10'da 1'i fiyatına satın alınarak büyük bir rant sağlandığı da belirtiliyor.