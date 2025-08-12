Rezan Epözdemir’in vukuatlı temasları dosyada! CIA ve MOSSAD ile aynı masada | Herkes şüpheli

Gözaltına alınan Rezan Epözdemir (AHABER ARŞİV)

RÜŞVETLE SUÇLANIYOR

Sabah'ın haberine göre Epözdemir'in, 2021 yılındaki Makaron soruşturmasında savcı C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın A.D.'nin iddia ettiği gibi A.D.'nin ikametine gittiği, sonrasında aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi.