Rezan Epözdemir’in vukuatlı temasları dosyada! CIA ve MOSSAD ile aynı masada | Herkes şüpheli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 07:03
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazar günü sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e 'rüşvet vermek', 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ'ye yardım' suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü. Epözdemir'in gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturmada kamuoyuna yansıyan ve CHP, MOSSAD ve Epözdemir'in buluştuğunu gösteren fotoğraftaki bütün isimlerin şüpheli olduğu öğrenildi.

Kamuoyunda dikkat çeken birçok davanın avukatlarından Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında pazar günü erken saatlerde gözaltına alındı.

GÖZALTISI SÜRESİ 1 GÜN UZATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir'in 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile gözaltına alındığını kaydetti. Rezan Epözdemir'e yöneltilen suçlamalardan biri rüşvet iddiası.

Söz konusu iddia A.D. isimli tanığın ifadeleri ile WhatsApp ve HTS/BAZ kayıtlarına dayandırılıyor. Tanığın ifadesinde, avukat Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğu, bu eylemlerden ikisinde vekâlet ilişkisi bulunduğundan soruşturma izni alınması için dosyanın ayrıldığı bildirildi.

RÜŞVETLE SUÇLANIYOR

Sabah'ın haberine göre Epözdemir'in, 2021 yılındaki Makaron soruşturmasında savcı C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın A.D.'nin iddia ettiği gibi A.D.'nin ikametine gittiği, sonrasında aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi.

Rezan Epözdemir - CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masası görüntüleriRezan Epözdemir - CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masası görüntüleri

KRİTİK FOTOĞRAF DOSYADA

Soruşturma dosyasında ayrıca çok önemli bir fotoğraf var. 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul'da Suada'da yemekte çekildiği belirtilen fotoğraftaki şu isimler dikkat çekiyor: MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon ajanı Michael Rubin, CHP'nin o tarihteki ABD temsilcisi ve FETÖ'ye yardım, siyasal ve askeri casusluk dosyasında adı geçen Yurter Özcan... Tüm isimlerin dosyada "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.

Fotoğrafta ayrıca avukat Rezan Epözdemir de var. Tam da FETÖ'nün en güçlü olduğu zamanda ve 17/25 Aralık 2013 yargı kumpası sonrası bir araya gelen isimlerin neler konuştuğu merak konusu olmuştu. Özellikle CHP'nin o tarihteki ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın bu buluşmada rolü araştırılıyor. Yurter Özcan'ın 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden bir gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı'na gittiği basına yansımıştı.

MOSSAD VE CIA AJANLARI AYNI MASADA

Savcılık ve Emniyet'in araştırmalarına göre; yemeğe katılanlardan MOSSAD ajanı 1962 doğumlu ABD vatandaşı Dan Arbell, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptı ve 26 Haziran 2014 tarihinde ayrıldı.

1968 doğumlu yine ABD vatandaşı olan Heather Fiona Hurburt da 20 Haziran 2014 günü Türkiye'ye geldi ve 6 gün sonra yani 26 Haziran 2014 günü Türkiye'den ayrıldı. Açık kaynak araştırmalarında Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatam isimli organizasyonun üyesi olduğu görülüyor.

Yeminli bir Türkiye düşmanı olan ve Fetullahçı Terör Örgütü ile açık işbirliği yapan 1971 doğumlu ABD vatandaşı Michael Allan Rubin de aynı gün, yani 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'ye geldi. 21 Haziran'de malum yemeğe katıldıktan 6 gün sonra, 26 Haziran 2014 günü Türkiye'den ayrıldı.

