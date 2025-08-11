Avukat Rezan Epözdemir'in şantaj çarkı deşifre! "50 bin euro'ya işi çözerim"

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti ekiplerince dün sabah (10 Ağustos 2025) evinde gözaltına alındı. Epözdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet verme, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardım yer aldı.

Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı (DHA)

Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda yaklaşık 150 bin dolar para, senetler ve dijital materyaller ele geçirildiği ortaya çıktı. Ayrıca Epözdemir'in gözaltı süresi Başsavcılık kararıyla 1 gün daha uzatıldı.

ÇARPICI İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan gelişmenin ardından Rezan Epözdemir hakkında başlatılan soruşturmada çarpıcı ifadeler ortaya çıktı.

EPÖZDEMİR'İN ŞANTAJ ÇARKI DEŞİFRE

Yapılan tanık ifadeleri ve WhatsApp'taki rüşvet pazarlığı Rezan Epözdemir'den adliyeye, adliyeden savcılık makamı ve mafya üyelerine uzanan "Ver euroları, dolarları çözelim işini" şeklindeki şantaj düzenini deşifre etti.

Atalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı ile olan WhatsApp konuşmaları : 75 şu an hazır, Rezan'a haber vereyim (Foto: ahaber.com.tr)

WHATSAPP'TA RÜŞVET PAZARLIĞI: ATALAY DEMİRBAŞ "TANIK" SIFATIYLA İFADE VERDİ

"Makaron Kaçakçılılığı" dosyasında hüküm giyen ve sanık ailelerinden 40 bin Euro alırken suçüstü yakalanan Atalay Demirbaş "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Atalay Demirbaş (solda) savcı Cengiz Çallı (sağda)

Demirbaş şahit olduklarını ve Rezan Epözdemir ile savcı Cengiz Çallı'nın rüşvet sistemini örneklerle anlattı.

WhatsApp konuşmalarında da üçlü arasındaki rüşvet pazarlığı yer aldı.

"75 ŞU AN HAZIR, REZAN'A HABER VEREYİM"

Takvim'de yer alan habere göre Atalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı'ya "Abi emanetin bende. 75 şu an hazır. Yarın da 25'i vereyim" dediği, Çallı'nın ise "Haber vereyim mi Rezan'a" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

"50 BİN EURO'YA İŞİ ÇÖZERİM"

Öte yandan Demirbaş ifadesinde yurt dışından getirilen ve polis tarafından el konulan lüks bir araç için savcı Cengiz Çallı ile görüştüğünü, Çallı'nın kendisini Rezan'a yönlendirdiğini söyledi.

Rezan Epözdemir'e verdiği 50 bin Euro rüşvetle kaçak lüks araç üzerindeki yasakların bir haftada kaldırıldığını anlatan Demirbaş şu ifadeleri kullandı:

"Savcı Cengiz Çallı bu iş için Avukat Rezzan Epözdemir ile görüşmemi istedi. Avukat Epözdemir ile Etiler'deki avukatlık ofisinde görüştüm. Epözdemir bana '50 bin avro verirsen işlemleri hızlı bir şekilde halledeceğim' dedi. Ben de mecbur kaldığım için bu parayı vermeyi kabul ettim. Daha sonra bu dosyadaki işlemler için Epözdemir'e vekalet verdim. Epözdemir bir hafta sonra Florya'da bulunan ofisime geldi. Parayı burada elden teslim ettim. Bir hafta sonra araç üzerindeki yasaklar kalktı."

ʺCengiz ve Rezan bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söyledilerʺ

NURBARİ ERŞAHİN'İN TAHLİYESİ İÇİN 150 BİN DOLAR

Tanık Demirbaş ayrıca 'Change araç' ve 'makaron (filtreli sigara kağıdı)' soruşturmalarında şüpheli olarak yer alan Nurbari Erşahin'in tahliyesi için Cengiz Çallı üzerinden Rezan Epözdemir'e 150 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti.

"REZZAN'A PARANIN BENDE OLDUĞUNU HABER VERECEĞİM"

Demirbaş, "Savcı Cengiz Çallı'ya makam odasında 75 bin dolar verdim. 75 bin dolar ise Çallı tarafından ofisimden alınarak Epözdemir'e götürüldü. Savcı parayı aldıktan sonra bana 'Rezzan'a paranın bende olduğunu haber vereceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

HTS VE BAZ KAYITLARINDAN DİKKAT ÇEKEN TARİH VE YER

Tanıklık yapan Atalay Demirbaş, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının Cengiz Çallı tarafından 7 Temmuz 2021 tarihinde evinden alındığı ve avukat Epözdemir'e götürüldüğünü anlattı. İddialarının doğruluğunun tespiti amacıyla Rezan Epözdemir ile Cengiz Çallı'nın HTS ve baz kayıtları temin edildi.

Yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın Atalay Demirbaş'ın iddia ettiği gibi Atalay'ın ikametine gittiği, sonrasında aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi.