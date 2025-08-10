Avukat Rezan Epözdemir gözaltında! Siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım suçu

10 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2025 07:49 Güncelleme: 10.08.2025 08:11
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti ekiplerince bu sabah evinde gözaltına alındı. Epözdemir’e yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet verme, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım yer alıyor.

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından rüşvet, vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım iddiasıyla bu sabah evinden gözaltına alındı.

Epözdemir'in iş yeri ve evinde dijital materyallere el kondu.

Rezan Epözdemir (AA)Rezan Epözdemir (AA)

LONDRA'YA KAÇMA PLANI

Öte yandan Rezan Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit kondu.

