Avukat Rezan Epözdemir gözaltında! Siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardım suçu
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti ekiplerince bu sabah evinde gözaltına alındı. Epözdemir’e yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet verme, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım yer alıyor.
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından rüşvet, vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım iddiasıyla bu sabah evinden gözaltına alındı.
Epözdemir'in iş yeri ve evinde dijital materyallere el kondu.
