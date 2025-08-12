Avukat Rezan Epözdemir davasında flaş gelişme! Soruşturma derinleştirildi: Yeni gözaltılar var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'Rüşvet', silahlı terör örgütü 'FETÖ/PDY'ye yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' soruşturmalarında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.
Avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.
BANKALARDA HESAP AÇAN KİŞİLER YENİ GÖZALTI LİSTESİNDE
Rezan Epözdemir'in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığı ve bu hesapları aktif kullandığı ortaya çıktı. Bankalarda hesap açan kişilerin de yeni gözaltı listesinde olduğu belirlendi
RÜŞVETLE SUÇLANIYOR
Sabah'ın haberine göre Epözdemir'in, 2021 yılındaki Makaron soruşturmasında savcı C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.
Yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın A.D.'nin iddia ettiği gibi A.D.'nin ikametine gittiği, sonrasında aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi.
KRİTİK FOTOĞRAF DOSYADA
Soruşturma dosyasında ayrıca çok önemli bir fotoğraf var. 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul'da Suada'da yemekte çekildiği belirtilen fotoğraftaki şu isimler dikkat çekiyor: MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon ajanı Michael Rubin, CHP'nin o tarihteki ABD temsilcisi ve FETÖ'ye yardım, siyasal ve askeri casusluk dosyasında adı geçen Yurter Özcan... Tüm isimlerin dosyada "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.
Savcılık ve Emniyet'in araştırmalarına göre; yemeğe katılanlardan MOSSAD ajanı 1962 doğumlu ABD vatandaşı Dan Arbell, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptı ve 26 Haziran 2014 tarihinde ayrıldı.
1968 doğumlu yine ABD vatandaşı olan Heather Fiona Hurburt da 20 Haziran 2014 günü Türkiye'ye geldi ve 6 gün sonra yani 26 Haziran 2014 günü Türkiye'den ayrıldı. Açık kaynak araştırmalarında Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatam isimli organizasyonun üyesi olduğu görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?
- VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?
- TOKİ’den 21 ilde 102 iş yeri satışta! Yüzde 10 peşinat ve 120 aya varan vade fırsatı
- Renault Ağustos 2025 fiyat listesi açıklandı: ÖTV sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Clio, Megane, Duster, Austral, Rafale, Captur
- Wednesday 3. sezon gelecek mi, tarihi belli oldu mu? Wednesday dizisinin 3. sezon 1. bölüm yayın takvimi
- Pamuk ve birkaç damla ile nasır tarih oluyor! Etkisi göreni şaşırtıyor, cildi pamuk gibi yapıyor
- Zeka testi: Boncukların arasındaki lego nerede? 366 kişinden 15'i buldu
- Kedinizin davranışları değişti mi? Uzmanlar açıkladı: Demans olabilir!
- Tek ekimle aylarca ürün veriyor! Sera kurmadan bile yetişiyor: Küçük bir alandan servet kazandırıyor
- İbn-i Sina'nın diyabet sırrı! İşte padişahların bile kullandığı o şifalı baharat…
- SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye 28.000 TL ek ilave yatacak! 16.881, 18.600, 21.550 TL emekli maaşı alana...
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 sürekli işçi alımı yapacak! KPSS’siz ve KPSS’li personel alınacak