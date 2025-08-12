12 Ağustos 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Avukat Rezan Epözdemir davasında flaş gelişme! Soruşturma derinleştirildi: Yeni gözaltılar var

Avukat Rezan Epözdemir davasında flaş gelişme! Soruşturma derinleştirildi: Yeni gözaltılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 15:10 Güncelleme: 12.08.2025 15:44
ABONE OL
Avukat Rezan Epözdemir davasında flaş gelişme! Soruşturma derinleştirildi: Yeni gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'Rüşvet', silahlı terör örgütü 'FETÖ/PDY'ye yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' soruşturmalarında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.

BANKALARDA HESAP AÇAN KİŞİLER YENİ GÖZALTI LİSTESİNDE
Rezan Epözdemir'in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığı ve bu hesapları aktif kullandığı ortaya çıktı. Bankalarda hesap açan kişilerin de yeni gözaltı listesinde olduğu belirlendi

Gözaltına alınan Rezan Epözdemir (AHABER ARŞİV)Gözaltına alınan Rezan Epözdemir (AHABER ARŞİV)

RÜŞVETLE SUÇLANIYOR

Sabah'ın haberine göre Epözdemir'in, 2021 yılındaki Makaron soruşturmasında savcı C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın A.D.'nin iddia ettiği gibi A.D.'nin ikametine gittiği, sonrasında aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi.

Rezan Epözdemir - CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masası görüntüleriRezan Epözdemir - CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masası görüntüleri

KRİTİK FOTOĞRAF DOSYADA

Soruşturma dosyasında ayrıca çok önemli bir fotoğraf var. 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul'da Suada'da yemekte çekildiği belirtilen fotoğraftaki şu isimler dikkat çekiyor: MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon ajanı Michael Rubin, CHP'nin o tarihteki ABD temsilcisi ve FETÖ'ye yardım, siyasal ve askeri casusluk dosyasında adı geçen Yurter Özcan... Tüm isimlerin dosyada "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.

Savcılık ve Emniyet'in araştırmalarına göre; yemeğe katılanlardan MOSSAD ajanı 1962 doğumlu ABD vatandaşı Dan Arbell, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptı ve 26 Haziran 2014 tarihinde ayrıldı.

1968 doğumlu yine ABD vatandaşı olan Heather Fiona Hurburt da 20 Haziran 2014 günü Türkiye'ye geldi ve 6 gün sonra yani 26 Haziran 2014 günü Türkiye'den ayrıldı. Açık kaynak araştırmalarında Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatam isimli organizasyonun üyesi olduğu görülüyor.

Epözdemir’in şantaj çarkı deşifre!Epözdemir’in şantaj çarkı deşifre! EPÖZDEMİR'İN ŞANTAJ ÇARKI DEŞİFRE!
Avukat Rezan Epözdemir gözaltındaAvukat Rezan Epözdemir gözaltında AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR GÖZALTINDA
Rezan Epözdemir’in vukuatlı temasları dosyada!Rezan Epözdemir’in vukuatlı temasları dosyada! REZAN EPÖZDEMİR'İN VUKUATLI TEMASLARI DOSYADA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avukat Rezan Epözdemir davasında flaş gelişme! Soruşturma derinleştirildi: Yeni gözaltılar var Avukat Rezan Epözdemir davasında flaş gelişme! Soruşturma derinleştirildi: Yeni gözaltılar var Avukat Rezan Epözdemir davasında flaş gelişme! Soruşturma derinleştirildi: Yeni gözaltılar var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör