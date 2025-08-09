Gazze’ye umut ışığı ol! Binler Ayasofya’ya yürüdü | A Haber bölgeden aktardı

(FOTO: AA )

Megakentin birçok noktasından yürüyüşe akın akın gelen vatandaşlar ise dünyanın sessiz çığlığı Gazze'nin sesi olmaya çalışıyor

GAZZE İÇİN ELLER SEMAYA KALKTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü programında dua etti.

FENERLERLE YÜRÜYORLAR

"Gazze'ye Umut Işığı Ol" temasıyla düzenlenen yürüyüşe vatandaşların telefonlarındaki fenerlerle katılması için çağrıda bulunuldu. Saat 20.30 sularında başlayan yürüyüşe Türkiye'nin Filistin'in yanında dimdik durmaya devam ettiği tüm dünyaya ilan edildi.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlik sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve ''Gazzeli çocuklar bizi bekliyor'' sloganları atıldı. Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan yürüyüşe başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" ve "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve vatandaşların katılımıyla devam eden yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlandı.

"BİR GÜN GELECEK İTRAİL'E ÖYLE BİR TOKAT ATACAĞIZ Kİ..."

İstanbul'da düzenlenen "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşünden bir pankartta, "Bir gün gelecek İtrail'e öyle bir tokat atacağız ki..." ifadeleri yer aldı.