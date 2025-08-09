09 Ağustos 2025, Cumartesi
İstanbul'dan tüm dünyaya haykırış! "Gazze'ye Umut Işığı Ol"
Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde “Gazze’ye Umut Işığı Ol” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü.