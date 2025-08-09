09 Ağustos 2025, Cumartesi

İstanbul'dan tüm dünyaya haykırış! Gazze'ye Umut Işığı Ol

İstanbul'dan tüm dünyaya haykırış! "Gazze'ye Umut Işığı Ol"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 23:30
Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde “Gazze’ye Umut Işığı Ol” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü.
