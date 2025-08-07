İBB’de kreş yalanıyla 100 milyonluk vurgun! Paralar İmamoğlu ve ekibine aktarıldı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER ARŞİV)

OKUL VE KREŞLERİ ONLAR YAPMIYOR

Sık sık Murat Gülibrahimoğlu'nun Etiler'deki ofisinde 'Kafa koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'le de sohbet ettiğini dile getirdi. Keleş ile Gülibrahimoğlu'nun bir keresinde, İBB'nin ve ilçe belediyelerinin yapmış oldukları kreş, okul tarzı şeylerden bahsettiklerini dile getiren Yalçınkaya, "Biz yaptık dedikleri kreş ve okulları İBB ve ilçe belediyeleri yapmıyormuş. Bu okul ve kreşleri gerçekte, hayırseverler yaparmış. Buna rağmen İBB ve ilçe belediyeleri bu okul ve kreşleri sanki kendileri yapıyormuş gibi kendi kontrollerinde olan bir şirkete taşere edip, bu şirkete belediyelerin kasasından kreş, okul yapım parası öderlermiş. Bu paraları alan şirket, paraları tekrar Fatih Keleş'e ödermiş." dedi.