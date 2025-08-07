İBB’de kreş yalanıyla 100 milyonluk vurgun! Paralar İmamoğlu ve ekibine aktarıldı
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Sarp Yalçınkaya, İmamoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili konuştu. Yalçınkaya, “Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş, iş insanlarından ruhsat karşılığı para istiyordu. 'Hayır işi' adı altında iş insanlarına yaptırılan kreşler sanki belediye yapıyor gibi taşeron firmalara Fatih Keleş ihale ediliyordu. Tüm paralar sonunda Keleş'in hesabına aktarılıyordu.” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında medya, reklam ve organizasyon sektöründen de çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.
Ege Bölgesi'nde yaygın akaryakıt ağı ile bilinen TECO Petrol'ün sahibi Sarp Yalçınkaya, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Yalçınkaya, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeyle, tutuklu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi ele geçirebilmek için oluşturduğu ve başarılı olduğu fon sistemini, cumhurbaşkanı olabilmek için de aktif hale getirdiğini dile getirmişti.
Söz konusu fon için 2 milyar dolara ihtiyaçlarının olduğuna yönelik ifadeler bizzat Ekrem İmamoğlu tarafından söylendiğini dile getiren Yalçınkaya, savcılığa ikinci bir ifade daha verdi. Yalçınkaya, İBB'deki haraç çetesinin gerçekleştirdiğini duyduğu eylemlerle ilgili de konuştu.
OKUL VE KREŞLERİ ONLAR YAPMIYOR
Sık sık Murat Gülibrahimoğlu'nun Etiler'deki ofisinde 'Kafa koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'le de sohbet ettiğini dile getirdi. Keleş ile Gülibrahimoğlu'nun bir keresinde, İBB'nin ve ilçe belediyelerinin yapmış oldukları kreş, okul tarzı şeylerden bahsettiklerini dile getiren Yalçınkaya, "Biz yaptık dedikleri kreş ve okulları İBB ve ilçe belediyeleri yapmıyormuş. Bu okul ve kreşleri gerçekte, hayırseverler yaparmış. Buna rağmen İBB ve ilçe belediyeleri bu okul ve kreşleri sanki kendileri yapıyormuş gibi kendi kontrollerinde olan bir şirkete taşere edip, bu şirkete belediyelerin kasasından kreş, okul yapım parası öderlermiş. Bu paraları alan şirket, paraları tekrar Fatih Keleş'e ödermiş." dedi.
HAYIR İŞİ 100 MİLYONA ÇIKIYOR
Buna örnek olarak ise Beyazlar İnşaat'a yapılanları örnek gösteren Yalçınkaya, "Ali Ağaoğlu'nun Bakırköy'de Veliefendi'nin karşısında bulunan arsası ile ilgili Ali Ağaoğlu ve Beyazlar İnşaat, kat karşılığı anlaşmışlar. Bu arsanın ruhsat işinin karşılığı olarak Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu, Beyazlar İnşaat'tan para istiyor. Onlar da veremeyiz, hayır yaparız diyor. Beyazlar İnşaat'tan önce 40-50 milyonluk bir kreş/okul yapmasını istiyorlar. Daha sonra bu hayır işi 100 milyona çıkıyor.
TAŞERON ŞİRKETE ÖDENEN 100 MİLYON KELEŞ'E AKTARILIYOR
Bu hayır işini Beyazlar İnşaat yapmaya başlıyor. Bunu hayır işi olarak yaptığı halde İBB ve Bakırköy Belediyesi, işi kendi kontrollerinde olan bir taşerona ihale edip sanki burayı kendileri yapıyormuş gibi belediyeden işi taşere ettikleri kişiye para aktarıyorlar. Sanki okulu taşeron şirket yapmış gibi belediye 100 milyonu taşeron şirkete ödüyor. Taşeron şirket ise kendisine ödenen 100 milyonu Fatih Keleş'e aktarıyor. Bu durumu fark eden Beyazlar İnşaat'ın bu hayır işini hemen durdurduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Bu taşeronun kim olduğu, hayır olarak yapılan okulun veya kreşin nerede yapıldığı hususları Beyazlar İnşaat'a sorulduğunda ortaya çıkacaktır. " ifadelerini kullandı.
İŞ İNSANINI İFLAS ETTİRDİLER
Yalçınkaya ifadesinde, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki başkanlığı döneminde ise bir iş adamından zorla 5 milyon lira alındığını iddia etti. Yalçınkaya, "Süleyman Gülerhan isimli müteahhit bir taşınmaz için Beylikdüzü Belediyesi'nden inşaat ruhsatı alırken, Süleyman'a, 'Sana fazladan bir blok vereceğiz. Bunun karşılığında 5 milyon lira öde' diyorlar. Bunun üzerine Süleyman, Fatih Keleş'e 5 milyon lira ödüyor. Süleyman inşaata başladıktan sonra fazladan verilen 1 blok Beylikdüzü Belediyesi'nce iptal ediliyor. Bunun üzerine Süleyman isimli kişi iflas ediyor" dedi.
ÇALIK HEP ARIZA ÇIKARIRDI
Fatih Keleş'in kendisine bu olayı anlatırken, o dönemde Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olan Murat Çalık'ın bu hususları hoş karşılamadığını, bu hususlarla ilgili hep arıza çıkardığını, ancak Ekrem İmamoğlu'nun ısrarı üzerine bu işlerin yapıldığını söylediğini aktaran Yalçınkaya, "Anlattığım bu olaya da Murat Gülibrahimoğlu'nun ofisinde yapılan sohbette şahit oldum. İfadem medyaya yansıyınca CHP'liler bana tavır almaya, benimle konuşmamaya başladılar. Bana ve aileme zarar verebileceklerinden endişe etmeye başladım" diye ifadesini sonlandırdı.
