Birbirlerine düştüler! İBB soruşturmasının firari ismi Emrah Bağdatlı’dan itirafçı Murat Kapki’ye bomba suçlamalar

NAYLON FATURACI



"Murat Kapki kimdir? Murat Kapki; Beykoz'daki bir rezidansın otoparkında milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks aracı apar topar satandır. Murat Kapki; mali değeri yüksek yüzlerce sanat eserinin sahibi bir sanatseverdir. Murat Kapki; naylon faturacı olduğu MASAK raporunda da kesinleşmiş biridir. Murat Kapki; öz yeğeninin belgelediği ve kendinin de kabul ettiği üzere kara para aklayıcısı ve sanat eseri kaçakçısı biridir. Kısaca Murat Kapki; yeğenlerinin, şoförünün tutuklanıp hakkındaki itirafları kabul eden, hatta eşinin tutuklandığı gün kendisi de mecburen etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen biridir."