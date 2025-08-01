Birbirlerine düştüler! İBB soruşturmasının firari ismi Emrah Bağdatlı’dan itirafçı Murat Kapki’ye bomba suçlamalar
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili çıkan detaylara her gün yeni birisi eklenirken, yurtdışına kaçan firari Emrah Bağdatlı, itirafçı olan Murat Kapki’ye tepki gösterdi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Murat Kapki'ye, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına firari olan Emrah Bağdatlı'dan tepki geldi.
Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Bağdatlı, Murat Kapki'nin kirli çamaşırlarını ortaya döktü.
Bağdatlı paylaşımında; Kapki'nin naylon fatura kestiğini, lüks otomobiller, yatlar ve değerli tablolar üzerinden kara para akladığını söyledi.
Yaşanan itiraf kavgası suç örgütünün çözülmesi olarak değerlendirildi. Emrah Bağdatlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
NAYLON FATURACI
"Murat Kapki kimdir? Murat Kapki; Beykoz'daki bir rezidansın otoparkında milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks aracı apar topar satandır. Murat Kapki; mali değeri yüksek yüzlerce sanat eserinin sahibi bir sanatseverdir. Murat Kapki; naylon faturacı olduğu MASAK raporunda da kesinleşmiş biridir. Murat Kapki; öz yeğeninin belgelediği ve kendinin de kabul ettiği üzere kara para aklayıcısı ve sanat eseri kaçakçısı biridir. Kısaca Murat Kapki; yeğenlerinin, şoförünün tutuklanıp hakkındaki itirafları kabul eden, hatta eşinin tutuklandığı gün kendisi de mecburen etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen biridir."
DOLANDIRICILIĞI DELİLLENDİRİLMİŞ BİRİSİN
Emrah Bağdatlı şöyle devam etti: "Sahte faturacı olarak devletimizi dolandırdığını, elden ödeme yaparak aldığın otomobilleri, Monaco Yat Fuarı'nda 30 milyon euroya tekne baktığını, Diamond'cılarla yaptığın akıl dışı pazarlıkları, ben ispatlarım. Etkin pişmanlıktan yararlanmışsın ama kendi pişmanlıklarını belirtmemişsin. Ben devlet tarafından delillendirilmişlerini anlatayım. Naylon faturalar ve illegal işlerden elde ettiğin servetin, dolandırdığın iş arkadaşların, apar topar el değiştirttiğin evlerin ve hatta 22 milyon liraya aldığın Ferrari'ni ocak ayında apar topar sattığın MASAK raporlarıyla tescillenmis, dolandırıcılıktan elde ettiğin sanat eserlerin depolarda basılmış birisin Murat Kapki."
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