İBB soruşturmasında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! İtirafçı Sarp Yalçınkaya’dan yeni ifade

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 09:19
İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonda tutuklandıktan sonra itirafçı olan iş insanı Sarp Yalçınkaya yeni bir ifade daha verdi. İddiaya göre ranttan elde edilen paralar, özel jetle yurt dışına taşındı. Yalçınkaya ifadesinde, "her uçuşta en az 10 milyon dolar gönderildi" dedi.
