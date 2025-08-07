İBB soruşturmasında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! İtirafçı Sarp Yalçınkaya’dan yeni ifade

İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonda tutuklandıktan sonra itirafçı olan iş insanı Sarp Yalçınkaya yeni bir ifade daha verdi. İddiaya göre ranttan elde edilen paralar, özel jetle yurt dışına taşındı. Yalçınkaya ifadesinde, "her uçuşta en az 10 milyon dolar gönderildi" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN