İş insanı Sarp Yalçınkaya İBB’deki kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetle Londra’ya

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (A HABER ARŞİV)

RANT PARALARI ÖZEL JETLE YURT DIŞINA

Gülibrahimoğlu'nun kendisine ait jetle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB reklam ihalelerini alan Hüseyin Köksal ile birlikte Londra'ya çıktığına dikkat çeken Yalçınkaya, "Murat'a özel jetle kimlerle neden yurt dışına çıktığımı sorduğumda bana bu jet ile yurt dışına para götürdüklerini. Bu uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu söylediğini, Murat'ın bu söylemlerinden yurt dışına götürülen paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paralar olduğunu beyan etmiştim. Murat, özel jeti ile yurt dışına çıktığında genellikle yanında İBB'nin üst düzey yöneticileri olurdu" dedi.

Gülibrahimoğlu'nun 2022 ve 2025 yılları arasında birçok kez yurt dışına özel jetle çıktığını dile getirdi.