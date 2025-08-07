CHP şikayet kapısı yine Batı! Özel'den sonra bu kez de İmamoğlu: Başkan Erdoğan ve Terörsüz Türkiye sürecini hedef aldı
Belediyelerinde yolsuzlukların döndüğü ve şaibeli kurultayı ile skandalların ardı arkasının kesilmediği CHP şikayet için yine Batı'nın ipine sarıldı. Daha Önce Özgür Özel, Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından BBC'ye konuşmuş ve Batılı dostlarından destek görmediğini belirterek şikayette bulunmuştu. Bu kez kapı The Economist oldu ancak şikayette bulunan cezaevindeki Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, İngiliz The Economist dergisine gönderdiği yazıda Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Terörsüz Türkiye sürecini de hedef alarak sürecin kapalı kapılar arkasında müzakereler yapıldığını söyledi.
CHP'li Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve tutuklama sonrası CHP'li Özel provokatörlere "sokağa çıkın" çağrısı yapmıştı. Özel'in skandalları devam ederken CHP lideri tehditler savurmuş ve bu durum tepkilere neden olmuştu. Bu kez tutuklu İmamoğlu İngiliz The Economist'e Türkiye'yi şikayet etti.
ÖNCE ÖZEL ŞİMDİ DE İMAMOĞLU
Özgür Özel BBC'ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı Starmer'a "Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk? Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz." demişti.
Ekrem İmamoğlu da Economist'e yolladığı yazı ile başta Başkan Erdoğan olmak üzere, Türkiye ve Terörsüz Türkiye sürecini hedef alarak adeta şikayetlerde bulundu.
İNGİLİZE TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ŞİKAYET ETTİ
The Economist'teki "Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin içerde barışı, dışarda itibarı nasıl sağlayabileceği üzerine" başlıklı yazıda yine şaşırtmayan bir ifade kullanılarak "Cezaevindeki muhalefet cumhurbaşkanı adayı 'Demokratik gerileme ile değil' diye yazıyor" denildi.
Şikayetinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İmamoğlu, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin "tepkisel ve tutarsız" dedi. Türkiye'nin yükselen gücü için "kişisel hırslarla şekillenmiş" diyen İmamoğlu yazısında "İç siyasi hesaplarla şekillenen ve tepkisel bir nitelik taşıyan Türk dış politikası tutarlılıktan yoksundur. Komşu ülkelerle ilişkiler, çatışma ile yakınlaşma arasında sürekli sallanmaktadır." dedi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE HEDEFTE: KAPALI KAPILAR ARDINDA...
İmamoğlu yazısında Türkiye'de "demokratik gerileme" olduğunu vurgulayarak hükümeti şeffaflık ve meşruiyet eksikliğiyle suçlayarak Partizanlığın ve demokratik gerilemenin damgasını vurduğu bir sistemde kalıcı barış mümkün değildir. Halkımız için barış, baskıyla değil meşruiyetle sağlanabilir" ifadelerini kullandı.
Partisi ile birlikte Batı'ya şikayetlere doyamayan Ekrem İmamoğlu'nun şikayet listesinde Terörsüz Türkiye süreci de vardı. Süreci direkt hedef alan İmamoğlu yazısında "Hükümet, açık ve kapsayıcı bir ulusal diyalog başlatmalıydı. Bunun yerine kapalı kapılar ardında müzakereleri tercih etti. Bu da meşruiyet ve güven inşa etme fırsatının heba edilmesine yol açtı" dedi.
