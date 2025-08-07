CHP şikayet kapısı yine Batı! Özel’den sonra bu kez de İmamoğlu: Başkan Erdoğan ve Terörsüz Türkiye sürecini hedef aldı

Fotoğraf-A Haber Arşiv

ÖNCE ÖZEL ŞİMDİ DE İMAMOĞLU

Özgür Özel BBC'ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı Starmer'a "Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk? Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz." demişti.

Ekrem İmamoğlu da Economist'e yolladığı yazı ile başta Başkan Erdoğan olmak üzere, Türkiye ve Terörsüz Türkiye sürecini hedef alarak adeta şikayetlerde bulundu.

İNGİLİZE TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ŞİKAYET ETTİ

The Economist'teki "Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin içerde barışı, dışarda itibarı nasıl sağlayabileceği üzerine" başlıklı yazıda yine şaşırtmayan bir ifade kullanılarak "Cezaevindeki muhalefet cumhurbaşkanı adayı 'Demokratik gerileme ile değil' diye yazıyor" denildi.