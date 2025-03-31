CHP’li Özel’den İngiliz dostlarına önce sitem sonra tehdit! İstediği desteği bulamadı: Hesap vereceksiniz

CHP'li Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklandı. Yolsuzlukta tutuklama sonrası CHP'li Özel provokatörlere "sokağa çıkın" çağrısı yapmış ve sokak teröristleri polislerimize saldırılar düzenlemişti. Özel'in skandalları devam ederken CHP lideri tehditler savurmuş ve bu durum tepkilere neden olmuştu.

ÖZEL İNGİLİZ DOSTLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Türkiye'yi batılı dostlarına şikayet eden Özel geçtiğimiz günlerde BBC'ye verdiği röpotajda İngiltere Başbakanı Starmer'a adeta yalvararak "Terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk? Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz." demişti.

"GERÇEKTEN ÇOK KIRGINIZ"

İngiliz İşçi Partisine "kardeş partimiz" diyen Özgür Özel "İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?" diyerek sitemler bulunmuştu. Özel bu sitemleri sonrası bu kez İşçi Partisini tehdit etti.

SİTEM SONRASI TEHDİT: HESAP VERECEKSİN

İstediği desteği bulamayan Özgür Özel, çağrısına sessiz kalan İngiltere İşçi Partisine "İngiliz İşçi Partisi şimdi 'Demokrasiden yanayız' diye açıklama yapıyor. Şimdi o İşçi Partisi, bu darbeye sessiz kalmanın karşılığını Sosyalist Enternasyonal'e girmek istediğinde benden görecek. O zaman sen bana hesap vereceksin" dedi.