Özgür Özel bu kez de Le Monde'a Türkiye'yi şikayet etti! Skandal ifadeler... Adaylık sinyali
Daha önce ABD, Almanya'ya yalvaran, İngiliz BBC aracılığıyla Türkiye'yi şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez de Fransız gazetesi Le Monde'a skandal açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'darbecilik' ile suçlayacak kadar ileriye giden Özgür Özel, her çarşamba akşamı sokaklara ineceklerini söyleyerek yasa dışı provokasyonu bir kez daha yineledi. Öte yandan Özel'in 'adaylık sinyali' vermesi gözlerden kaçmadı.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yönetimin "yolsuzluk" ve "terör" suçlamalarından tutuklanmasının ardından CHP "siyasi" provokasyon için harekete geçti.
Batı ve ABD'nin desteğini arkasına almak için her fırsatta sözde "demokrasi" adı altında yasa dışı eylemlere başvuruldu.
AMAÇ İTİBAR ZEDELEMEK!
Türkiye'nin itibarını zedelemek için tutuklu Ekrem İmamoğlu, ABD basınına konuştu. Eşi Dilek İmamoğlu İngiliz The Economist'te Türkiye'yi şikayet etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sırasıyla ABD merkezli CNN International, İngiliz BBC ve Almanya merkezli Deutsche Welle'de Türkiye'yi hedef gösterdi. Türk ekonomisine zarar vermeye dönük adımlar attı.
"ÖZEL" SKANDAL: BAŞKAN ERDOĞAN'A "DARBECİLİK" İFTİRASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransız gazetesi Le Monde'a verdiği röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı darbecilikle suçlayacak kadar ileri gitti.
Röportajda Özgür Özel, protesto hareketinin lideri olduğu ileri sürüldü. "Bu darbe girişimini geri püskürtmezsek sandığın sonu gelecek" başlığıyla yayımlanan yazıda Özel, Türkiye'de demokrasinin sona ereceği iftirasını attı.
ÖZEL ADAYLIĞA YENİDEN "SİNYAL" ÇAKTI
CHP Genel Başkanı olarak bugünkü rolü sorulan Özgür Özel, yine adaylık sinyali verdi. Özel "Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmak istiyorum" ifadelerini kullanarak bir skandala imza attı.
Bilindiği üzere Özgür Özel, yüksek sesle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu söylese de, aslında onun saf dışı kaldığını itiraf eden açıklamalar da yapıyor.
Özel, "Kimsenin yedeği olmam" diyen Mansur Yavaş'a adeta gönderme yaparak,"İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." dedi.
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