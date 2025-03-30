Özgür Özel bu kez de Le Monde’a Türkiye’yi şikayet etti! Skandal ifadeler... Adaylık sinyali

CHP Genel Başkanı Özel'den adaylık sinyali | Fotoğraf: AA

ÖZEL ADAYLIĞA YENİDEN "SİNYAL" ÇAKTI



CHP Genel Başkanı olarak bugünkü rolü sorulan Özgür Özel, yine adaylık sinyali verdi. Özel "Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmak istiyorum" ifadelerini kullanarak bir skandala imza attı.



Bilindiği üzere Özgür Özel, yüksek sesle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu söylese de, aslında onun saf dışı kaldığını itiraf eden açıklamalar da yapıyor.

Özel, "Kimsenin yedeği olmam" diyen Mansur Yavaş'a adeta gönderme yaparak,"İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." dedi.