Önce CNN şimdi BBC! Özgür Özel Türkiye'yi şikayet edip İngiltere'ye "ses çıkarın" dedi

TÜRKİYE'Yİ BATI MEDYASINA ŞİKAYET ETTİ

Bununla da yetinmeyen Özgür Özel uluslararası basına Türkiye'yi şikayet etti.

Özel, CNN International'a katılarak Türkiye'yi Batılı dostlarına şikayet etti. Türk yargısını hedef gösteren Özgür Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem." diyerek skandal sözlere imza attı.

İNGİLİZLERDEN YARDIM İSTEDİ

Özel bununla da yetinmeyip CNN International'ın ardından BBC'ye konuştu. Özel bu sefer de İngiltere Başbakanı Starmer'a isyan etti ve yardım istedi.