Önce CNN şimdi BBC! Özgür Özel Türkiye'yi şikayet edip İngiltere'ye "ses çıkarın" dedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi Batı medyasına şikayet etti. Türkiye'de adaletin olmadığını söyleyen Özel şimdi de BBC'ye konuşarak İngilizlerden yardım istedi. Özel, İngiltere Başbakanı Starmer'a isyan ederek 'Bu nasıl dostluk? Terk edilmişlik hissediyoruz' dedi. İşte detaylar...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP sokakların hareketlenmesi için harekete geçti.
Binlerce maskeli teröristi Saraçhane'de toplayan Özel yaptığı açıklamalarla da yerli ve milli markalar için boykot çağrısı yaptı.
TÜRKİYE'Yİ BATI MEDYASINA ŞİKAYET ETTİ
Bununla da yetinmeyen Özgür Özel uluslararası basına Türkiye'yi şikayet etti.
Özel, CNN International'a katılarak Türkiye'yi Batılı dostlarına şikayet etti. Türk yargısını hedef gösteren Özgür Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem." diyerek skandal sözlere imza attı.
İNGİLİZLERDEN YARDIM İSTEDİ
Özel bununla da yetinmeyip CNN International'ın ardından BBC'ye konuştu. Özel bu sefer de İngiltere Başbakanı Starmer'a isyan etti ve yardım istedi.
"TERK EDİLMİŞ HİSSEDİYORUZ"
Özel BBC'deki özel röportajında şunları söyledi:
"(İngiltere Başbakanı Starmer'ın) Nasıl bir gerekçesi var, nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'ın bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. "
"BU NASIL DOSTLUK"
İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten kırgınız."
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