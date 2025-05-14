Oyun kurucu Türkiye! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk bacağı olan Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Suud Veliaht Prens Selman'ın yer aldığı kritik görüşmeye Başkan Erdoğan da çevrimiçi olarak katıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN