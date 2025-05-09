Rüşvet çarkında aynı tarife: İskanı alırsın ama bedeli var

Fatih Keleş (AHABER ARŞİV)

Metin Gül ifadenin devamında, "2014'ün sonlarına doğru Adem Soytekin bana yukarıdan geldiklerini söyleyerek, 'Bu işi hallederim. İskanı alır masaya koyarım ama bedeli var' dedi. 5 milyon TL (dönemin parasıyla 2 milyon dolardan fazla) istedi. Ben 5 milyonun çok olduğunu söyledim, kendisi yanımızdan ayrıldı. İki gün sonra Fatih Keleş ile beraber geldi. Sonunda pazarlıkla 3 milyon TL'ye anlaştık. Bu 3 milyonu bir daire ve hatırladığım kadarıyla 2.5 milyon TL para aldılar. Hem parayı hem de daireyi iskanı getirdikten sonra kendilerine verdim. Tapuyu Adem Soytekin ASOY İnşaat üzerine, parayı ise Fatih Keleş elden aldı. Adem ve Fatih ise bu menfaatleri elde ederken yukarıdan geldiklerini birçok defa ima ettiler. Aynı dönemde inşaatını bitirdiğimiz ve iskanını alamadığımız BeyCity projesi için de Adem Soytekin ve Fatih Keleş iskanı halledebileceklerini söyledi. Burası için de 3 milyon TL'ye anlaştık. 4 ortak olduğumuz için 750 bin TL'sini ben verdim, diğer ortaklarla da verdi. Böylece iskanını aldık" ifadelerini kullandı.