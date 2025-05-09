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Rüşvet çarkında aynı tarife: İskanı alırsın ama bedeli var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 07:03
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Rüşvet çarkında aynı tarife: İskanı alırsın ama bedeli var

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması devam ediyor. Belediyeye yönelik soruşturma kapsamında suç örgütü lideri olarak gösterilen ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ekibinin 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü'nde rüşvet kıskacına aldığı müteahhitlerden biri daha itirafçı oldu. Son olarak müteahhit Metin Gül, 'İskan için benden yüklü miktarda rüşvet aldılar' diye ifade verdi.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü'ndeki inşaat projelerinin ruhsat ve iskanı karşılığında müteahhitlerden rüşvet aldığına dair her geçen gün yeni bir ifade ortaya çıkıyor.

İMAMOĞLU VE ÖRGÜTÜ YAKAYI NASIL ELE VERDİ?

Şikayetçi olan müteahhitlerin savcılığa verdiği ifadeler, İmamoğlu'nun tüm müteahhitlere aynı tarifeyi uyguladığını, rüşvet almadan ruhsat ve iskan vermeyerek ilçede bir korku imparatorluğu yarattığını ortaya koyuyor.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Daha önce müteahhitler Adem Kameroğlu, Muzaffer Beyaz, Dursun Keleş, Cemal Üneş ve Fuat Keleş inşaat projelerinin ruhsatları ve iskanları karşılığında İmamoğlu'nun kendilerinden zorla rüşvet aldığını ifade etmişti.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Sabah'ın haberine göre Soruşturma dosyasına giren yeni bir müteahhit ifadesine göre; İmamoğlu ve ekibi Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül'e de aynı tarifeyi uyguladı. İmamoğlu, Metin Gül'den iki ayrı projenin iskanı karşılığında 6 milyon lira rüşvet aldı.

Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)

Müşteki şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade veren Metin Gül, "KUBİST isimli projemizi tamamladık. İskan almak için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştük. Gerçek olmayan gerekçelerle bize iskan veremeyeceklerini söylediler. İskan vermedikleri için elektrik su da bağlayamadık, şantiye elektriği ile bir süre idare ettik. Ancak ticari olarak ciddi zarara uğramaya başladık" dedi.

Fatih Keleş (AHABER ARŞİV)Fatih Keleş (AHABER ARŞİV)

Metin Gül ifadenin devamında, "2014'ün sonlarına doğru Adem Soytekin bana yukarıdan geldiklerini söyleyerek, 'Bu işi hallederim. İskanı alır masaya koyarım ama bedeli var' dedi. 5 milyon TL (dönemin parasıyla 2 milyon dolardan fazla) istedi. Ben 5 milyonun çok olduğunu söyledim, kendisi yanımızdan ayrıldı. İki gün sonra Fatih Keleş ile beraber geldi. Sonunda pazarlıkla 3 milyon TL'ye anlaştık. Bu 3 milyonu bir daire ve hatırladığım kadarıyla 2.5 milyon TL para aldılar. Hem parayı hem de daireyi iskanı getirdikten sonra kendilerine verdim. Tapuyu Adem Soytekin ASOY İnşaat üzerine, parayı ise Fatih Keleş elden aldı. Adem ve Fatih ise bu menfaatleri elde ederken yukarıdan geldiklerini birçok defa ima ettiler. Aynı dönemde inşaatını bitirdiğimiz ve iskanını alamadığımız BeyCity projesi için de Adem Soytekin ve Fatih Keleş iskanı halledebileceklerini söyledi. Burası için de 3 milyon TL'ye anlaştık. 4 ortak olduğumuz için 750 bin TL'sini ben verdim, diğer ortaklarla da verdi. Böylece iskanını aldık" ifadelerini kullandı.

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