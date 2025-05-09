CHP’li Bayraklı Belediyesi’nde sahte evrak skandalı!

PROJENİN ONAYLI HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR



Suç duyurusunda, "Mühürleme işleminden sonra KUDEB mimarlarının değerlendirmesi ile imara aykırılıkların düzeltilmesi, projenin onaylı hale getirilmesi gerekiyor. Ancak mekan içerisinde kaçak kısımlar ve projeye aykırılıklar, mutfak ve tuvalet kısmında kaçak inşaatlar devam ettirildi. Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından bizzat müdür Özgür Coşkun tarafından 4 ve 5 Mayıs'ta kurumlara ve müdürlüklere "imara aykırılığın giderildiğine dair" yazılar yazıldı. Aykırılıklar giderilmemesine rağmen giderilmiş gibi gösterilip mühürlerin kaldırılması sağlandı ve bu kurumlara bildirimler yapıldı. Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yazılan sahte evraklar ve hukuka aykırı tutanağın tanzim edildiği gün hem kıyı kanununa hem imar kanununa hem de kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa aykırılıklar devam ettirildi. Yapı Kontrol Müdürü Özgür Coşkun'un suça konu eylemlere açıkça göz yumduğu görülmektedir" denildi.