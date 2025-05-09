CHP’li Bayraklı Belediyesi'nde sahte evrak skandalı!
İzmir Bayraklı'da 146 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nda işletmecilerin izinsiz yaptığı kaçak eklentiler nedeniyle mekanın açılışı ertelenmişti. Kaçak eklentilerin işletme tarafından yıkıldığı iddia edildi. Gece kulübü açılışının yapılacağı duyuruldu. Açılış öncesi şok bir gelişme yaşandı. Tarihi yalıdaki kaçak eklentilerin durduğu, giderilmiş gibi gösterilip mühürlerin kaldırılmasının sağlandığı, sahte evraklar ve hukuka aykırı tutanak düzenlendiği iddia edildi.
İzmir Körfezi'ne nazır 146 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nın orijinal dokusu bozulduğu için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 4 yıl önce suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem SABAH'ta 'Bayraklı Belediyesi tarihi yalıdaki kaçak eklentileri yıkmıyor' başlıklı haberin yayınlanmasının ardından yıkım yapılmıştı. Yıkımın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra tarihi yalı tekrardan kaçak eklentiler yapıldığı için mühürlendi. CHP'li Bayraklı Belediyesi denize sıfır körfez manzaralı tarihi mekana yapılan kaçak inşaata göz yumdu.
'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK' SUÇLAMASI
Kaçak eklentilerin işletme tarafından yıkıldığı iddia edilen tarihi yalıdaki gece kulübüne 10 Mayıs Cuma günü sezon açılışı yapılacağı öğrenildi. Açılış öncesi şok bir gelişme yaşandı. Avukat Muzaffer Çevrim CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile Özel Kalem ve Yapı Kontrol Müdürü Özgür Coşkun hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla şikayette bulundu.
SAHTE EVRAK
Çevrim tarafından yapılan suç duyurusunda, "Gece kulübü olarak kullanılan Saime Sultan Yalısı'nda mühürleme işlemine uyulmadı. Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü imara aykırılıklar giderilmiş gibi inşaatın yapılmasına devam izni verildi. Yapı Kontrol Müdürü Özgür Coşkun mevzuata aykırı şekilde Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetimi dışında gerçeklikten uzak bilgilerle sahte evrak düzenlendi. Mührün kaldırması sebebiyle tarafımızca tekrardan suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur" denildi.
İMARA AYKIRI İNŞAATLARA DEVAM EDİLMESİ HUKUKA AYKIRI
İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünü tarafından tatbik edilen mühürleme işlemine riayet edilmemesi, mührün kaldırılarak basit tadilat adı altında imara aykırı inşaatlara devam edilmesinin hukuka aykırı olduğu suç duyurusunda vurgulanırken şu ifadeler yer aldı: "Nitekim müvekkilimin hissedar olduğu taşınmaz üzerinde yapılan tamirat ve tadilata ilişkin muvafakatimiz de yok. Olmadığına dair 30 Nisan 2025'te Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gerekli bildirimleri yaptık. Bölge 1.derece sit alanı olmasına rağmen basit veya geniş tadilat için KUDEB mimarlarının yeterli gördüğüne ilişkin değerlendirme alınmadan mevzuata aykırı şekilde işlem yapan Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Özgür Coşkun ve ailesinin banka hesap hareketlerinin de incelenmesi gerekmektedir."
PROJENİN ONAYLI HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR
Suç duyurusunda, "Mühürleme işleminden sonra KUDEB mimarlarının değerlendirmesi ile imara aykırılıkların düzeltilmesi, projenin onaylı hale getirilmesi gerekiyor. Ancak mekan içerisinde kaçak kısımlar ve projeye aykırılıklar, mutfak ve tuvalet kısmında kaçak inşaatlar devam ettirildi. Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından bizzat müdür Özgür Coşkun tarafından 4 ve 5 Mayıs'ta kurumlara ve müdürlüklere "imara aykırılığın giderildiğine dair" yazılar yazıldı. Aykırılıklar giderilmemesine rağmen giderilmiş gibi gösterilip mühürlerin kaldırılması sağlandı ve bu kurumlara bildirimler yapıldı. Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yazılan sahte evraklar ve hukuka aykırı tutanağın tanzim edildiği gün hem kıyı kanununa hem imar kanununa hem de kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa aykırılıklar devam ettirildi. Yapı Kontrol Müdürü Özgür Coşkun'un suça konu eylemlere açıkça göz yumduğu görülmektedir" denildi.
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