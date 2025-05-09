Kartalkaya'daki yangın nedeniyle oluşturulan komisyonun görev süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından TBMM'de araştırma komisyonu kurulmuştu. Yangının tüm yönleriyle araştırılması için kurulan komisyonun görev süresi 1 ay daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
21 Ocak gecesi Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu yangının ardından TBMM kararıyla araştırma komisyonu kuruldu. Yangın faciasının tespiti için kurulan komisyonun görev süresi 1 ay uzatıldı. Karar 9 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan TBMM kararına göre "Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi Genel Kurulun 07.05.20225 tarihli 84'ncü birleşiminde 13.05.2025 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır." denildi.
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