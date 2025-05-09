Kartalkaya’daki yangın nedeniyle oluşturulan komisyonun görev süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete (Ekran Görüntüsü)

Yayımlanan TBMM kararına göre "Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi Genel Kurulun 07.05.20225 tarihli 84'ncü birleşiminde 13.05.2025 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır." denildi.