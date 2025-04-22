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Baba-oğul yolsuzluk şebekesi! Haraca bağlanan müteahhit konuştu! İmamoğlu'nun babası da çarkın içinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.04.2025 07:22 Güncelleme: 22.04.2025 07:29
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Baba-oğul yolsuzluk şebekesi! Haraca bağlanan müteahhit konuştu! İmamoğlu’nun babası da çarkın içinde

Ekrem İmamoğlu Suç örgütü davasında işlenen yolsuzluklar, baba Hasan İmamoğlu'na da sıçradı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan müteahhit Beyaz 'West Side isimli projemize 2019'da iskân almak için Adem Soytekin'e 7 dükkân, 5 daire verdik. Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, bina ruhsatı için 3 daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi. Bize gönderdikleri göstermelik parayı iade ettik.' dedi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren müteahhit Muzaffer Beyaz, Beylikdüzü'nde ortağı olduğu West Side konut projesinin iskânını alabilmek için Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na 3 daire vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Baba-oğul yolsuzluk şebekesi! Haraca bağlanan müteahhit konuştu! İmamoğlu’nun babası da çarkın içinde

Beyaz, "Mehmet Murat Çalık iskân için 3 tane daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi, devrettik. Devir işlemlerinde sonradan sorun yaşamamak için hesabımıza göstermelik olarak para gönderdiler. Daha sonra bu para proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi" dedi.

SIVACIYLA BAŞKAN HALLETTİ
Muzaffer Beyaz, savcılık ifadesinde şunu söyledi: West Side isimli projeye 2014 yılında başladık. 2019 yılında iskânını aldık. Bu projenin iskânını Adem Soytekin halletti. Adem'e, kaba inşaat yapımından dolayı yüklü miktarda nakit ödeme yaptık.

Baba-oğul yolsuzluk şebekesi! Haraca bağlanan müteahhit konuştu! İmamoğlu’nun babası da çarkın içinde

Bu ödemeler, inşaatı yapan firmaların kurmuş olduğu ortaklık üzerinden yapıldı. Kayıtları da dosyada sunacağım. Kalan ödemede iskân işlerini halletmesi için Adem'e 7 dükkân, 5 daire verdik. Ayrıca bu projede 3 daireyi de Hasan İmamoğlu üzerine yaptık.

Baba-oğul yolsuzluk şebekesi! Haraca bağlanan müteahhit konuştu! İmamoğlu’nun babası da çarkın içinde

Sabah'ın haberine göre; Mehmet Murat Çalık bina ruhsatı için 3 tane daireyi bu şekilde devretmemizi istedi. Ancak devir işlemlerinde sonradan sorun yaşamamak için hesabımıza göstermelik olarak para gönderdiler. Daha sonra bu para proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi.

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Baba-oğul yolsuzluk şebekesi! Haraca bağlanan müteahhit konuştu! İmamoğlu’nun babası da çarkın içinde Baba-oğul yolsuzluk şebekesi! Haraca bağlanan müteahhit konuştu! İmamoğlu’nun babası da çarkın içinde Baba-oğul yolsuzluk şebekesi! Haraca bağlanan müteahhit konuştu! İmamoğlu’nun babası da çarkın içinde

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