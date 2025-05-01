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İBB müfettişinin WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Dikkat çeken Adem Soytekin, Murat Ongun sözleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.05.2025 07:02 Güncelleme: 01.05.2025 07:03
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İBB müfettişinin WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Dikkat çeken Adem Soytekin, Murat Ongun sözleri

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmasının ikinci dalgasında 18 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İBB Teftiş Kurulu Müfettişi Ali Ayçiçek'in bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

İBB'de yolsuzluğa karışanlara yönelik ikinci dalga operasyon gözaltına alınanlar arasında; geçtiğimiz yıl önce Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ardından Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı'na getirilen ve son olarak da İBB Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak çalışan Ali Ayçiçek de yer aldı.

İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ NASIL ÇALIŞIYOR?

Ayçiçek'in cep telefonunda, müfettişlerin bulunduğu 'Enderun' isimli WhatsApp grubunda, iBB'deki yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan önce ve sonra yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Murat Ongun (AHABER ARŞİV)Murat Ongun (AHABER ARŞİV)

"ÇOK TEHLİKELİ DÜNYAYI SATAR"
Sabah'ın haberine göre Geçtiğimiz gün adli kontrolle serbest bırakılan Ayçiçek'in, itirafçı olduğu söylenen ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas için "Murat Abbas'a fazla önem atfetmişler. İşini bilmez bir çocuktu. İtiraf edebileceği bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama o Maho çok tehlikeli, dünyayı satar." şeklinde bir mesaj paylaştığı saptandı.

Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)

"ADEM SOYTEKİN ÇULSUZUN TEKİYMİŞ"
Ayçiçek'in aynı grupta devamında ise "Dediğim gibi, bir çalışana, çocuğa kurdurulan firmaya bu kadar ihale verilip sonra İmamoğlu İnşaat'a aktarılması, 3 villa olayı ve Adem Soytekin ismi. Adam çulsuzun tekiymiş. Şimdi çok zengin müteahhitlerden." dediği belirlendi.

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