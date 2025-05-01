İBB müfettişinin WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Dikkat çeken Adem Soytekin, Murat Ongun sözleri

"ONGUN'A HİÇ ACIMAYACAĞIM"



Ayçiçek'in aynı WhatsApp grubuna operasyondan önce ise "Murat Ongun'u alırlar önce, yani o yav...a hiç acımayacağım. P... teki. Onlar da yapıyordu, biz yapınca niye sıkıntı oluyor demekten vazgeçip kanunları egemen kılmak şart oldu. Aslında tam da istediğimiz bu değil mi?" şeklinde mesaj attığı da tespit edildi.