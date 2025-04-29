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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 52 zanlı adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 09:15 Güncelleme: 29.04.2025 09:27
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İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 52 zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 52 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

52 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 52 zanlı adliyeye sevk edildi İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 52 zanlı adliyeye sevk edildi İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 52 zanlı adliyeye sevk edildi
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