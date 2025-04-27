Şüpheli Muhittin Palazoğlu İBB’deki kirli çarkı anlattı! Rüşvetler Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’a

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı.

Bu kapsamda aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı.