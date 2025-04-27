Şüpheli Muhittin Palazoğlu İBB’deki kirli çarkı anlattı! Rüşvetler Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'a
CHP’li İBB’ye yönelik soruşturmada dün (26 Nisan Cumartesi) 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 51'i gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da yer aldı. Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu, kirli çarkı tek tek anlattı. Gözdem Ongun'un şirketi Byzag'a firari Emrah Bağdatlı'nın tehditvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin TL gönderildiğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı.
Bu kapsamda aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bazı şüphelilerin anlattıkları, rüşvet tezgahının nasıl döndüğünü kanıtladı. Öyle ki Gözdem Ongun'un sahibi olduğu Byzag Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden rüşvet alındığı iddiası ortaya atıldı.
Sabah'ın haberine göre Dosyada 'şüpheli' olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu, kirli çarkı tek tek anlattı. Öyle ki Gözdem Ongun'un şirketi Byzag'a firari Emrah Bağdatlı'nın tehditvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin TL gönderildiğini vurguladı.
İHALE PARALARI ONGUN'UN EŞİNİN ŞİRKETİNE!
Bu ifadenin ardından Byzag Sanat'ın şirket hesabının incelenmesi sonrasında, İBB'nin ihale verdiği birçok reklam firmasından para gönderildiği ortaya çıktı. Murat Ongun'un bu şekilde Emrah Bağdatlı aracılığıyla reklam şirketlerinden alınan rüşveti eşinin firmasına gönderilmesini sağladığı anlaşıldı.
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