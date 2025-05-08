İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! Ali Nuhoğlu’nun gücü nereden geliyor?

İş insanı Ali Nuhoğlu (AHABER ARŞİV)

Peki ya banka?

Belki de asıl sorulması gereken, "Banka bu tabloya neden göz yumuyor?" sorusudur. Daha 5 yıl önce konkordato noktasına gelen Nuhoğlu ne oldu da hem milyon dolarlarla oynamaya başladı hem de tek yönetici oldu?

Daha da çarpıcı olan şu: Nuhoğlu İnşaat'a ait bir şirket konkordato ilan etmesine rağmen, Denizbank bu firmaya neden yüksek miktarda kredi sağladı? Üstelik "imza karşılığı" verilen bu krediler, normalde finansal sistemde mümkün olmayan bir ayrıcalık.

Peki bu ayrıcalık nasıl sağlandı ve arkasında hangi ilişkiler var?

İş dünyasında konuşulan şu iddianın cevabı da merak ediliyor: Aqua Florya'daki hisselere talip olan üç ayrı firmayı, dönemin Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in, "satmayın" diyerek vazgeçirmesi... Peki uluslararası bir bankanın genel müdürünü bile geri adım attıracak bu güç kimden geliyor?