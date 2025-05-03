AVM sahibi İBB’deki rüşvet çarkını anlattı: Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler | Ses kaydı ortaya çıktı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER ARŞİV)

"ÖNCE 3 SONRA 5 MİLYON DOLAR İSTEDİLER"

Daha sonraki süreci avukatlarının yaptığını aktaran Özgül şöyle devam etti: Ortaklarımla birlikte belediyenin ilk yaptığı otoparkı ortak işletme teklifini kabul ettiğimizi kendilerine ilettik ancak bize dönüş yapmadılar. Bir süre sonra avukatlarımdan ilkin 3 milyon dolar, sonrasında ise 5 milyon dolar para istediklerini öğrendim. Ali Rıza Akyüz ve Ertan Yıldız ile görüştüklerini, bu kişilerin de kendilerini Süleyman Atik isimli birine yönlendirdiklerini belirttiler.

"YIKIM KARARI VE PARA CEZASI"

Bu görüşmelerde Süleyman Atik'in 5 milyon dolar para ödenmesi gerektiğini söylemesi üzerine bu teklifin kanun dışı olması nedeniyle kabul etmediklerini benimle paylaştılar. Bunun üzerine Bakırköy Belediyesi AVM'miz hakkında yıkım kararı verdi ve 197 milyon para cezası kestiler. Yıkım kararı için yürütmeyi durdurma kararı aldık. Belediye, almış olduğu kararı kiracılarımıza karşı kullanmakta, onları korkutmaktadır. Hiçbirine de resmi yazı vermemektedir."