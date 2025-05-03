AVM sahibi İBB’deki rüşvet çarkını anlattı: Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler | Ses kaydı ortaya çıktı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Capacity AVM ortağı Özgül çarpıcı itiraflarda bulundu. Özgül, “Ali Rıza Akyüz ve Ertan Yıldız'ın yönlendirdiği Süleyman Atik önce 3, sonra 5 milyon dolar rüşvet istedi. Kabul etmeyince yıkım kararı ve 197 milyon ceza geldi.” dedi. Öte yandan haraç pazarlığı yapılan toplantılardan birinin ses kaydına ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta büyük bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile 19 Mart 2025'te gözaltına alınan Süleyman Atik, İstanbul'daki ünlü Capacity AVM'nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet talep ettiği iddia edilmişti.
AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetiminin AVM'ye 'depreme dayanıksız' olduğunu ileri sürerek 197 milyon lira ceza kesti. İşte AVM'nin sahiplerinden Selahattin Özgül'ün soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.
"ESNAFIN CANINA OKUDUNUZ"
Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktoru olan Ayşegül Ovalıoğlu Bakırköy'e belediye başkanı seçildikten hemen sonra Ali Rıza Akyüz ve Cemalettin Özdemir'in de yardımcılığa getirildiğini aktaran Özgül, ortaklarıyla birlikte başkan Ayşegül Ovalıoğlu'nu ziyarete gittiklerini söyledi. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akyüz'ün kendisine, "17 senede burayı amorti ettiniz. Esnafın da canına okudunuz. Bakırköy'e borcunuz var" dediğini söyledi.
PARK YAPILACAK YERİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NE VERMİŞLER
Bu sözler üzerine karşılık olarak, "Burayı yaptığımız dönemde amortismanın bir kısmını Bakırköy'e verdik. Birçok yerin terkini yaptık ve belediyeye verdik" dediğini aktaran Özgül, AVM'nin karşısında bulunan ve park olarak kullanılması gereken yeri de verdiklerini hatta burada, şu anda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bulunduğuna dikkat çekti.
"BELEDİYE BORÇLU DESTEK OLMANIZ GEREKİYOR"
Sabah'ın haberine göre Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün AVM'nin otoparkını birlikte işletme teklifinde bulunduğunu ancak kabul etmediklerini söyleyen Özgül, "Otopark kayıtlarının resmi olduğunu, açıktan bir para girmediğini söyledik. Bize, 'Belediyenin borçları var, destek olmanız gerekiyor' dedi. Belediyeye başka şekilde yardımcı olabileceğimizi de söyledik. İkinci toplantıya ben gitmedim arkadaşlarım gitti. Onlara 'ruhsat veririz halka açılırsınız, çok para kazanırsınız' demişler" diye konuştu.
"ÖNCE 3 SONRA 5 MİLYON DOLAR İSTEDİLER"
Daha sonraki süreci avukatlarının yaptığını aktaran Özgül şöyle devam etti: Ortaklarımla birlikte belediyenin ilk yaptığı otoparkı ortak işletme teklifini kabul ettiğimizi kendilerine ilettik ancak bize dönüş yapmadılar. Bir süre sonra avukatlarımdan ilkin 3 milyon dolar, sonrasında ise 5 milyon dolar para istediklerini öğrendim. Ali Rıza Akyüz ve Ertan Yıldız ile görüştüklerini, bu kişilerin de kendilerini Süleyman Atik isimli birine yönlendirdiklerini belirttiler.
"YIKIM KARARI VE PARA CEZASI"
Bu görüşmelerde Süleyman Atik'in 5 milyon dolar para ödenmesi gerektiğini söylemesi üzerine bu teklifin kanun dışı olması nedeniyle kabul etmediklerini benimle paylaştılar. Bunun üzerine Bakırköy Belediyesi AVM'miz hakkında yıkım kararı verdi ve 197 milyon para cezası kestiler. Yıkım kararı için yürütmeyi durdurma kararı aldık. Belediye, almış olduğu kararı kiracılarımıza karşı kullanmakta, onları korkutmaktadır. Hiçbirine de resmi yazı vermemektedir."
SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Haraç pazarlığı yapılan toplantılardan birinin ses kaydına ulaşıldı. Dava dosyasına giren kayıt, soruşturmada itirafçı olan M.K. tarafından, tutuklu şüpheli Süleyman Atik'le yaptığı görüşme sırasında tutuldu.
Kayıtlarda Atik'in, AVM yönetimini tehdit ederek 5 milyon dolar ve otoparktan ortaklık istediği duyuluyor.
Ses kaydında şu ifadeler yer aldı:
1 KURUŞ MENFAATİM YOK
SÜLEYMAN ATİK: Süreci az çok biliyorsun... Bakırköy Belediyesi adına görüşmeye geldim. Hakikaten problemi çözmeye yönelik arabulucuyum. 1 kuruş menfaatim de yok. Capacity AVM bu süreci çözmemek adına elinden geleni yapıyor.
M.K.: İstenen rakam çok yüksek yani. 5 milyon ne demek yani bir otopark için. 5 milyon dolar bir otopark için.
SÜLEYMAN ATİK: Konu otopark değil. Çok daha ciddi problemlerimiz var. Belediyenin sizden beklentisi bu problemleri giderin. Zaten ikinci aşama bu işin nasıl olacağı ama ilk aşama burada statik anlamda ciddi tereddütler var.
M.K.: Yok, onun raporunu biz de aldık. O perdeler taşıyıcı olmadığına dair raporu biz de aldık.
3-4 AYDIR CEVAP GELMEDİ
SÜLEYMAN ATİK: 3-4 aydır biz bu konuyu ilettik ve maalesef cevap gelmedi abi. Yani olumlu anlamda bir şey gelmedi. Görüşmeyi başlattık ve kaale alınmadı, böyle saçma sapan bir süreç yönetildi... Şimdi burada senin sözün dikkate alınacağı için seninle görüşmek istedik.
M.K.: Ekrem (İmamoğlu) Bey mi?
SÜLEYMAN ATİK: Senin sözün dikkate alınıyor. Ben o kadarını söyleyeyim. Eğer siz tamam diyorsanız, onu dikkate alacaklar. Selahattin Özgül'ün (Capacity AVM'nin sahiplerinden) farklı kişileri devreye sokarak Bakırköy Belediyesi'ni ikna etme çabaları da sonuç vermedi. Artık teklif değişti. Bizim Selahattin Bey'e güvenimiz sıfır, onu tüketti Selahattin Bey. İletişime geçmek istemiyoruz. Artık buna döndü.
M.K.: Beni araya koymayın, ben bu işe girmem. Yüzde 12,5 hissem var. Ben onları nasıl ikna edeceğim ya. Abi zaten Selahattin Bey açıktan para vermiyor ancak otoparka ortak olma konusunda ikna edebilirim.
"BUGÜN CEVAP ALMAM LAZIM"
SÜLEYMAN ATİK: Resmiyette otoparka belediye olacak. Bakırköy Belediyesi ile resmi olacak. Benim senden bugün cevap almam lazım. Ya evet desinler ya hayır (...)
M.K.: Otoparkı diyelim ki kapattın, yer yerinden oynayacak, bildiğin gibi değil. İstanbul'da buradan para istendiğini duymayan kalmadı.
SÜLEYMAN ATİK: Aynen öyle, Maalesef öyle abi. O da belediyenin problemi. Herkes zarar görür, zaten olmasın diye 3 aydır görüşüyoruz.
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