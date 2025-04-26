İBB’deki İhale yolsuzluğu deşifre oldu! Emrah Bağdatlı kardeşi aynı ihalelere girmiş

Murat Ongun (AA)

PARAVAN ŞİRKETLERLE İHALE YOLSUZLUĞU



İmamoğlu ve Ongun'un başrolünde olduğu değerlendirilen reklam ihalelerindeki yolsuzluğun paravan şirketler vasıtasıyla yapıldığı deşifre edilmiş oldu.

Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin düzenlediği tüm ihalelerde, ihalelere teklif veren firmaların suç örgütü üyelerine ait olduğu ve birbiriyle bağlantılı olduğu, bu yöntemle de hem ihalelerin fiyatlarının hem de kimin kazanacağının önceden kararlaştırıldığı belirlendi.